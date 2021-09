Resort rolnictwa o kontroli mięsa wieprzowego wwożonego do Polski

Kontrolujemy, ale nie dyskryminujemy – tak mówiąc w skrócie odpowiada Ministerstwo Rolnictwa na apel izb rolniczych o wnikliwsze kontrole importowanej do Polski wieprzowiny.

W piśmie z 6 września Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych o zlecenie podległym służbom kontroli pochodzenia mięsa wieprzowego z importu. Zarząd KRIR wyraził w swoim wniosku zaniepokojenie tym, że polskie zakłady przetwórcze importują na masową skalę żywiec wieprzowy z krajów zachodnich - głównie Belgii i Niemiec - zaprzestając skupu z hodowli krajowych. To z jednej strony prowadzi do kryzysu skupowego i braku opłacalności na rynku krajowym, z drugiej rodzi zaś do obawy, że importowana wieprzowina pochodzić może ze stref objętych restrykcjami w związku z ASF.

W odpowiedzi na wspomniany wniosek resort rolnictwa przesyła następujące wyjaśnienia, które publikujemy za KRIR:

„Obrót wewnątrzunijny mięsem wieprzowym pozyskanym od świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej w tym przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) odbywa się na zasadach określonych w przepisach unijnych. Przepisy te są stosowane na terytorium wszystkich państw członkowskich UE jako przepisy powszechnie obowiązujące.

Przesyłki mięsa wieprzowego do Polski są realizowane zarówno z państw, na których terenie występuje ASF, jak również z państw Unii Europejskiej wolnych od tej jednostki chorobowej. Do państw członkowskich UE dotkniętych ASF należą: Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Estonia, Niemcy oraz Grecja. Ilość mięsa wieprzowego sprowadzonego z niektórych ww. państw, gdzie stwierdzono ogniska ASF, stanowi niespełna 30% całości przywożonego z terytorium Unii Europejskiej mięsa wieprzowego.

Powiatowi lekarze weterynarii na bieżąco realizują kontrole w zakładach przyjmujących mięso wieprzowe z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w dowolnej formie (np. półtusze, ćwierćtusze, tusze podzielone na 3 części, podroby, mięso mielone, mięso oddzielone mechanicznie, elementy, mięsa drobne, itp.). Kontrole takie muszą posiadać charakter niedyskryminujący.

Weryfikację spełnienia wymagań wynikających z przepisów unijnych w zakresie identyfikowalności wprowadzanego do obrotu mięsa wieprzowego pochodzącego z innych państw prowadzi także Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a w obrocie detalicznym kontrolę produktów wyprodukowanych z mięsa wieprzowego niepochodzącego z Polski – Państwowa Inspekcja Sanitarna”.

Na posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. zwalczania i zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt, rolnicy zwrócili z kolei uwagę na masowy import żywych świń do polskich ubojni. W tym przypadku Krzysztof Jażdżewski, z-ca Głównego Lekarza Weterynarii, zapewnił o wzmożonych kontrolach w rzeźniach, które importują świnie zza granicy.