Autonomiczny robot do mycia fermy oraz zamgławiarka to nowe produkty firmy Unidoz.

Tegoroczna konferencja Narodowe Wyzwania w Rolnictwie była okazją nie tylko do wysłuchania ciekawych dyskusji i prelekcji, lecz także do zapoznania się z ofertą firm zaopatrujących rolnictwo. Z pewnością jednym z ciekawszych punktów programu było stoisko firmy Unidoz znanej z dostarczania rolnikom innowacyjnych rozwiązań technicznych z zakresu bioasekuracji.

Pierwszym z zaprezentowanych rozwiązań był innowacyjny robot służący do mycia chlewni. Robot pozwala na wysoką skuteczność mycia, nawet w odległych i trudno dostępnych miejscach, przez co z powodzeniem może zastąpić człowieka. Jednocześnie jego zastosowanie pozwala ograniczyć nakłady pracy związane z tą czynnością aż o 70 proc. Przykładowo, jeżeli mycie jednego kojca może zająć człowiekowi półtorej godziny, to urządzenie wykona tę czynność w zaledwie pół godziny.

Z kolei drugie urządzenie, zaprezentowane przez Unidoz, to zamgławiarka pozwalająca z jednej strony na skuteczną dezynfekcję lub stosowanie np. probiotyków, z drugiej zaś na obniżenie panującej w chlewni temperatury.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji omówionych produktów: