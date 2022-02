Rosja: duże firmy produkujące świnie stają się coraz większe

Udział rynkowy dziesięciu największych rosyjskich korporacji w całkowitej produkcji przemysłowej świń wzrósł do 59,1 proc.

Rosyjska produkcja trzody chlewnej rosła w 2021 r. słabiej niż w latach poprzednich. Według rosyjskiego stowarzyszenia hodowców świń (NSS), produkcja przemysłowa wzrosła tylko o około 57 tys. ton lub 1,1 proc. do 4,95 miliona ton żywej wagi, w porównaniu do 2020 r..

Sytuacja przedstawia się jednak inaczej w przypadku największych firm produkujących trzodę chlewną w kraju. Według sondażu przeprowadzonego przez NSS, 10 największych firm w Rosji w zeszłym roku wyprodukowało łącznie 2,92 miliona ton wieprzowiny. To było 262 tys. ton, czyli o 9,8 proc. więcej niż w 2020 roku.

W związku z tym udział rynkowy dziesięciu największych korporacji w całkowitej produkcji przemysłowej wzrósł do 59,1 proc.. Rok wcześniej było to 54,4 proc. Zdecydowanie największym producentem nadal była Grupa Miratorg, która w porównaniu do 2020 roku zwiększyła produkcję wieprzowiny o 6,3 proc. do 555,2 tys. ton. Z udziałem w rynku wynoszącym 11,2 proc., ponad co dziesiąty kilogram wieprzowiny w Rosji pochodzi z tej firmy, która również przoduje w rankingu pod względem produkcji wołowiny, a także produkuje drób, wędliny i dania gotowe.

Grupa Sibagro z siedzibą na Syberii przesunął się na drugie miejsce z 42,0 proc. wzrostem wielkości produkcji do 365,7 tys. ton. W 2020 roku Sibagro nadal zajmował siódme miejsce w rankingu. Udział tej firmy w rynku wzrósł z 5,3 proc. do 7,4 proc. Według informacji z grupy, moce produkcyjne można by zwiększyć poprzez modernizację i rozbudowę ferm trzody chlewnej oraz przejmowanie jednostek produkcyjnych od konkurentów. Na tym jednak wzrost nie powinien się kończyć. Oczekuje się, że produkcja trzody chlewnej Sibargo wzrośnie do 500 tys. ton żywej wagi w ciągu dwóch lat. Oprócz wieprzowiny Sibagro produkuje również kiełbasy, wędliny, drób i jajka.

Według NSS, trzecim, co do wielkości producentem trzody chlewnej w Rosji w 2021 r. była firma Velikolukski z produkcją 309,2 tys. ton i udziałem w rynku na poziomie 6,2 proc.