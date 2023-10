Jak komentuje Związek Polskie Mięso, obecna sytuacja geopolityczna nie sprzyja unijnym producentom trzody. Niekorzystna sytuacja na rynku zmusi branżę do dostosowania się do nowych realiów.

Jak ocenia Związek Polskie Mięso, globalna produkcja wieprzowiny w 2024 roku praktycznie nie zmieni się rok do roku i wyniesie 115,5 mln ton. Niższa produkcja w UE i w Chinach jest w większości równoważona przez większą produkcję w Brazylii, w Wietnamie i w Stanach Zjednoczonych. Prognozuje się, że produkcja wieprzowiny w UE będzie rok do roku niższa o 2% i wyniesie 21,2 mln ton.

Co czeka rynek wieprzowiny?

Widoczny w tym roku spadek loch w UE doprowadzi do zmniejszenia pogłowia w przyszłym roku o 1% do poziomu 10,3 mln sztuk. Widoczny w tym roku spadek cen pasz przełoży się na ogólną poprawę rentowności sektora w 2023 roku. Słaby popyt i brak nowych rynków eksportowych, które mogłyby zastąpić Chiny, doprowadzą do restrukturyzacji branży w 2024 roku, ponieważ producenci starają się dostosować produkcję do niższego całkowitego popytu. Z kolei analitycy USDA prognozują, że produkcja w Chinach będzie niższa o 1%, ponieważ słaby popyt krajowy doprowadził do dużych strat w branży przez większość 2023 roku, zachęcając producentów do ograniczenia produkcji.

Rośnie konkurencja ze strony Brazylii

Produkcja w Brazylii ma być większa rok do roku o 5%, ponieważ ceny wieprzowiny odzwierciedlają wzrost na wielu rynkach eksportowych, w tym w Meksyku, w Singapurze i na Dominikanie, podczas gdy koszty nakładów mają spaść, co doprowadzi do poprawy marż producentów. Prognozuje się, że produkcja w Wietnamie wzrośnie o 5% do 3,7 miliona ton w wyniku ożywienia popytu krajowego będącego skutkiem ogólnego ożywienia gospodarczego po epidemii SARS-Cov-2 oraz wzrostu wydajności dzięki inwestycjom i konsolidacji branży.

Rośnie globalny eksport wieprzowiny

Globalny eksport wieprzowiny w 2014 roku wzrośnie o 2% do 10,4 mln ton, ponieważ eksport z Brazylii nadal będzie zyskiwał swój udział w rynku produktów wieprzowych z UE i USA, szczególnie w Japonii i Meksyku. Prognozuje się, że eksport z Wielkiej Brytanii wzrośnie o 9%, ponieważ oczekuje się, że niższe ceny nakładów i wyższe ceny trzody chlewnej doprowadzą do większych dostaw do UE i Chin. Prognozuje się, że globalny import wieprzowiny wzrośnie o 1% w 2024 roku.