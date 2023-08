Rośnie import mięsa do Chin

Chińczycy importują coraz więcej mięsa Fot.Iwona Dyba

Jak wynika z danych Generalnej Administracji Celnej Chin (GACC) do Chin wrócił popyt importowy na każdy rodzaj mięsa, co ważne stało się to przy wzroście krajowej produkcji. Od stycznia do czerwca bieżącego roku ogólnie import mięsa do Chin wzrósł o 10,2 procenta.

Według Chińskiego Państwowego Biura Statystycznego (CPBS) w pierwszej połowie roku produkcja w Chinach wieprzowiny, wołowiny, baraniny i mięsa drobiowego wyniosła 46,82 mln ton, co oznacza wzrost o 3,6% rok do roku, z czego produkcja wieprzowiny, wołowiny, baraniny i mięsa drobiowego wzrosła odpowiednio o 3,2%, 4,5%, 5,1% i 4,3%. Czytaj więcej GACC wydała wymogi dla eksportu polskiej wołowiny do Chin W przypadku najważniejszego dla Chin mięsa – wieprzowiny – dane wyglądają następująco. Pod koniec drugiego kwartału bieżącego roku ogólnie pogłowie świń wyniosło 435,17 mln sztuk, co oznacza rok do roku wzrost o 1,1%. Stado loch liczyło 42,96 mln sztuk i porównaniu z takim samym okresem ubiegłego roku zwiększyło się o 0,5%. Rośnie wolumen importowy Mięsa wołowego, od stycznia do czerwca tego roku, do Chin sprowadzono 1,23 mln ton o wartości 6,61 mld dolarów. W przypadku wolumenu jest to więcej o 6,8%, a dla wartości transakcji mniej aż o 12,6%. Podrobów wołowych w omawianym okresie zaimportowano 20 tys. ton o wartości 102,7 mln dolarów. W przypadku wieprzowiny wzrosty są i w masie jak i w cenach. Mięsa wieprzowego (bez podrobów) do Państwa Środka, w ciągu sześciu miesięcy tego roku, zaimportowano 940 tys. ton o wartości 2,24 mld dolarów. W tym samym okresie podrobów wieprzowych sprowadzono 590 tys. ton o wartości 1,59 mld dolarów. Z kolei drobiu do Chin, w omawianym okresie, sprowadzono 2,1 mln ton, a jego wartość wyniosła 941,8 mln dolarów. Rok do roku było to więcej odpowiednio: 22,2% oraz 36%. Czytaj więcej Jak przygotować eksport wołowiny do Chin? Dobre dane są również dla baraniny. W analizowanym okresie za Wielki Mur zaimportowano jej 2,14 mln ton o wartości ponad 1 mld dolarów. W przypadku wolumenu był to wzrost o 23,7%, a wartości spadek o 13,7%. Import a produkcja krajowa Zestawiając dane Chińskiego Państwowego Biura Statystycznego GACC z danymi GACC o imporcie mięsa, to widać, że na chińskim rynku rośnie spożycie mięsa każdego rodzaju i można chyba mówić o końcu kryzysu. Chińska gospodarka podnosi się po epidemii SARS-Cov-2 i jednocześnie dostraja się do sytuacji globalnej. To bardzo dobrze widać w spadku wartości transakcji w imporcie, co wskazuje, że chińscy importerzy korzystają na zawirowaniach w trendach na poszczególnych rynkach. Według opublikowanych analiz rządowych w przypadku mięsa zmian głębszych nie należy się spodziewać. Będzie postępował wzrost krajowej produkcji jak i będzie rosła konsumpcja. Najbardziej perspektywicznym mięsem jest i będzie wołowina oraz baranina. Pierwsze mięso jest szczególnie ważne z punktu widzenia polskich hodowców bydła i producentów wołowiny z uwagi na zniesienie przez Chiny embarga importowego na polską wołowinę. Czytaj więcej Polpig przypomina: Brak mięsa w diecie groźny dla zdrowia psychicznego W przypadku zaś wieprzowiny prognozy wskazują na hamowanie trendu importowego już w drugiej połowie tego roku. Analitycy wskazują na popyt asortymentowy i to on będzie dominujący w najbliższej przyszłości. Według ekspertów będzie popyt importowy na mięso drobiowe, ale i ten ma słabnąć z każdym rokiem. Podobnie jak w przypadku wieprzowiny również w tej kategorii mięsa będzie rozwijał się popyt asortymentowy.

