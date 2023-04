Największa rosyjska firma mięsna i hodowca trzody chlewnej chce w przyszłości produkować wieprzowinę w Wietnamie.

Grupa Miratorg, największa w Rosji grupa zajmująca się hodowlą trzody chlewnej i przetwórstwem mięsa, chciałaby stworzyć własne moce produkcyjne w Wietnamie. Poinformował o tym współzałożyciel i prezes firmy Viktor Linnik.

Rosyjski gigant mięsny planuje wysłać do Wietnamu 60 tys. ton wieprzowiny

Rosyjski holding Miratorg od 2018 roku zaopatruje rynek wietnamski w wieprzowinę. Według grupy wielkość dostaw w ostatnich latach wynosiła średnio 50 000 ton rocznie.

Ze względu na napiętą logistykę na arenie międzynarodowej, eksport spadł w ubiegłym roku do 30 tys. ton. Jednak w tym roku Miratorg spodziewa się powrotu eksportu w wysokości 60 tys. ton. Grupa dostarcza do Wietnamu nie tylko wieprzowinę, ale także gotowe dania.

Miratorg postrzega rynek w Wietnamie, jako odskocznię do sąsiednich krajów. Wytwarzane tam produkty mają trafić w ramach umów o wolnym handlu do Japonii, Korei Południowej, Kambodży i Laosu.

Miratorg ocenia potencjał eksportowy do Chin na 500 tys. ton wieprzowiny

Przełom dla rosyjskiego mięsnego giganta w Wietnamie nastąpił w 2018 r., kiedy to przedstawiciele ambasady, ministerstwa rolnictwa i Rosselchoznadzor uzgodnili z władzami wietnamskimi certyfikat handlowy na wieprzowinę. W tym czasie Wietnam był pierwszym krajem w Azji Południowo-Wschodniej, który importował rosyjską wieprzowinę. Miratorg oprócz większych ilości wieprzowiny dostarcza również wołowinę i drób.

Mimo to rosyjski rząd kontynuuje starania o uzyskanie pozwolenia na eksport wieprzowiny do Chin. Moskwa szacuje potencjał eksportowy rosyjskiej wieprzowiny do ChRL na 500 tys. ton rocznie.