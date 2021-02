Rynek Singapuru otwarty dla niemieckiej wieprzowiny

Władze Singapuru zdecydowały się uznać zasady regionalizacji wobec produkowanej w Niemczech wieprzowiny. Oznacza to, że mięso pochodzące z obszarów Niemiec wolnych od ASF będzie mogło ponownie trafić na rynek Singapuru.

Na wstrzymanie importu niemieckiej wieprzowiny władze Singapuru zdecydowały się w połowie września, tuż po tym, gdy pojawiły się pierwsze doniesienia dotyczące występowania ASF dzików w Niemczech. Dziś Agencja Żywności Singapuru poinformowała, że kraj ten jako pierwszy w Azji zdecydował się na uznanie zasad regionalizacji wobec ASF. W praktyce oznacza to, że Niemcy będą mogli wznowić sprzedaż wieprzowiny wyprodukowanej poza strefami ASF na rynek Singapuru.

Wydarzenie to samo w sobie być może nie wpłynie znacząco na podaż wieprzowiny zarówno w Niemczech jak i w całej Unii Europejskiej. Jest to jednak z pewnością pozytywny sygnał: liczymy na to, że władze innych azjatyckich państw podążą drogą Singapuru i wznowią import wieprzowiny pochodzącej nie tylko z obszarów Niemiec, lecz także z obszarów Polski wolnych od ASF.

