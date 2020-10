Rynek trzody chlewnej w oczekiwaniu na decyzję Chin

O aktualnej sytuacji na rynku żywca wieprzowego mówi Grzegorz Rykaczewski, analityk sektora rolno-spożywczego w Santander Bank Polska.

Po okresie dynamicznych spadków cen żywca wieprzowego jest okresem relatywnej stabilizacji. Niestety stabilizacja ta ma miejsce na wyjątkowo niskim poziomie, co w konsekwencji prowadzi do braku opłacalności zarówno produkcji w cyklu zamkniętym, jak i tuczu. Zdaniem Grzegorza Rykaczewskiego, analityka sektora rolno-spożywczego w Santander Bank Polska, branża oczekuje przede wszystkim na finał negocjacji niemiecko-chińskich w sprawie uznania przez Państwo Środka regionalizacji w sprawie ASF:

- Europejski rynek wieprzowiny znajduje się obecnie w zawieszeniu. Po stwierdzeniu pierwszych ognisk ASF u dzików w Niemczech, ważni odbiorcy wieprzowiny z tego kraju – Chiny, Japonia, Korea Południowa - zablokowały import niemieckiej wieprzowiny. Dla rynku jest to o tyle znaczące, że Niemcy mają 23-procentowy udział w unijnej produkcji oraz 21% w eksporcie z UE. Reakcją rynku niemieckiego na utratę części odbiorców była 14-procentowa obniżka cen trzody chlewnej. Jednak po tej gwałtownej reakcji Niemcy wstrzymały notowania – być może w obawie przed dalszymi spadkami. Od drugiego tygodnia września ceny pozostają na poziomie 1,27 euro/kg. Polski rynek zareagował bardziej łagodnie. Ceny kilograma żywca w ciągu miesiąca obniżyły się z 4,84 zł do 4,48 zł stabilizując się na początku października (dane MinRol). Dalszy rozwój sytuacji zależy w dużej mierze od toczących się rozmów niemiecko-chińskich na temat regionalizacji. Ich negatywne lub pozytywne zakończenie będzie rzutowało na ceny na rynku wieprzowiny. Może więc dojść do korekty obecnego poziomu cen – pisze specjalista w przygotowanym specjalnie dla naszej redakcji komentarzu.

Jak podkreśla Grzegorz Rykaczewski, oprócz kwestii bieżących, istotne są również oczekiwania co do czynników kształtujących ceny w przyszłości:

- Pomimo ograniczeń w niemieckim eksporcie, w całym 2020 r. powinien zostać odnotowany wzrost eksportu z UE, ale głównie dzięki wysokim wynikom sprzedaży w ciągu pierwszych sześciu miesięcy. Jednak już od początku 2021 r. w wynikach eksportu z UE będą widoczne zakazy nałożone obecnie na Niemcy. Dodatkowo na głównym zagranicznym rynku zbytu, w Chinach, przewiduje się stopniowy spadek importu. Problemy z ASF wydają się być na tyle opanowane w tym kraju, że dosyć szybko postępuje proces rozwoju produkcji, wspierany przez wysokie ceny wieprzowiny. Według prognoz USDA chińska produkcja w 2021 r. będzie wyższa o 9% w relacji rocznej. Nadal będzie to jednak poziom niższy o 23% niż w 2018 r., czyli jeszcze przed problemami z ASF. Prawdopodobnie więc w następnym roku wzrośnie podaż w UE, co może odbić się na cenach skupu. – czytamy w komentarzu eksperta.