Po raz pierwszy od początku maja na niemieckiej dużej giełdzie zaobserwowaliśmy zmianę trendu - po wczorajszym notowaniu stawki za tuczniki wzrosły o 5 eurocentów.

Obowiązujące do wczoraj stawka 1,80 euro za kilogram półtuszy o mięsności 57 proc. ustalona została 4 maja. Od tej pory na niemieckim rynku trwała nieprzerwana stagnacja. Doczekaliśmy się jednak zmiany trendy, i co najważniejsze jest to zmiana pozytywna.

Wczorajsza sesja zakończyła się bowiem podwyżką cen o 5 eurocentów. Przynajmniej do najbliższej środy obowiązywać będzie stawka 1,85 euro za kilogram tucznika w klasie E. W przeliczeniu na krajową walutę (wg. kursu euro z dnia wczorajszego - 4,66) niemieckie tuczniki kosztują obecnie 8,62 zł.

Na początku tygodnia ceny tuczników w naszym kraju kształtowały się na następującym poziomie: tuczniki w klasie E wyceniano przeciętnie na 8,42 zł netto za kilogram, zaś stawki za żywiec utrzymywały się na średnim poziomie 6,48 zł netto za kilogram.