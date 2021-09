Rynek warchlaka w stagnacji. Czy producenci przetrwają kryzys?

Miniony tydzień nie przyniósł większych zmian cen warchlaków, niemniej samo utrzymanie bieżących stawek to za mało by producenci bardziej optymistycznie spojrzeli w przyszłość. Niektórzy wprost oświadczają że kolejne miesiące fatalnej koniunktury będą równoznaczne z zakończeniem produkcji.

Zapowiedzią stagnacji na rynku były wczorajsze doniesienia z Danii mówiące o podtrzymaniu zeszłotygodniowych stawek za warchlaki:

Przełożyło się to na rynek krajowy: zarówno firmy dostarczające warchlaki z importu, jak i większość krajowych producentów zdecydowała się na podtrzymanie cen z ubiegłego tygodnia.

Ile kosztuje warchlak krajowy?

Według naszej cotygodniowej sondy, warchlaki krajowe w wadze 20 kg kosztują obecnie od 105 do 180 zł/szt, przy czym średnia stawka sprzedaży wynosi 138 zł (tyle samo co w zeszłym tygodniu. Zmian nie odnotowano także w przypadku warchlaków wadze 30 kg: średnia cena sprzedaży utrzymuje się na poziomie 178 zł/szt. Ceny wahają się w granicach 130-200 zł.

Ile za warchlaki z importu?

Stagnacja zagościła również na rynku zwierząt pochodzących z importu. Warchlaki duńskie można obecnie kupić w średniej cenie 150 zł/szt, przy czym w zależności od statusu zdrowotnego ceny wahają się w granicach 112-175 zł/szt.

Trudno o optymizm

Docierające do nas z rynku głosy są zróżnicowane: niektórzy producenci mówią nawet o delikatnym ożywieniu, które można było zaobserwować w ostatnich dniach. Większość producentów skarży się jednak na to że mimo iż aktualne stawki nie pokrywają niekiedy kosztów produkcji, i tak występują problemy ze zbytem wyhodowanych zwierząt. Już kilka tygodni temu docierały do nas głosy że kto tylko posiada ku temu odpowiednie zaplecze decyduje się przeznaczyć warchlaki do tuczu we własnym gospodarstwie, licząc że będzie to bardziej opłacalne niż sprzedaż zwierząt po aktualnych cenach. Niektórzy rolnicy mówią jednak wprost: jeżeli do końca roku sytuacja nie ulegnie znaczącej poprawie będzie to równoznaczne z likwidacją stada podstawowego i zakończeniem produkcji. W końcu nikt nie jest w stanie przez długi okres czasu dopłacać do produkcji.