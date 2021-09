Rynek warchlaków – ceny bez zmian, podobnie jak niski popyt

Zdecydowana większość ankietowanych punktów sprzedaży nie skorygowała w tym tygodniu cen za warchlaki. Nie przyczyniło się to jednak do poprawy nastrojów na rynku. Nasi rozmówcy podkreślają problemy związane z niskim popytem na warchlaki.

Wczorajsze utrzymanie stawek na duńskiej giełdzie warchlaków przełożyło się na polski rynek. Zdecydowana większość ankietowanych punktów sprzedaży nie wprowadziła korekt w cennikach za warchlaki.

Nastroje na rynku warchlaków

Podtrzymanie zeszłotygodniowych cen nie oznacza jednak poprawy nastrojów na rynku. Jak wskazuje jeden z naszych rozmówców, podawana cena jest obecnie najwyższą jako można osiągnąć za warchlaki, a w przypadku klienta gotowego kupić je taniej, nawet i o 20 zł/szt., i tak najprawdopodobniej doszłoby do sprzedaży ze względu na duże problemy z popytem. W jego opinii, do czasu poprawy sytuacji w strefach czerwonych na rynku warchlaków daremnie można wypatrywać poprawy.

Wielu naszych rozmówców podkreślało problemy z popytem. Jak wskazał Łukasz Przytarski, zainteresowanie kupnem warchlaków jest na tyle niewielkie, że postanowił przestawić produkcję na cykl zamknięty. Przytarski podkreślił, że małe gospodarstwa wycofują się z chowu trzody chlewnej i na rynku pozostaną tylko duże i silne gospodarstwa oraz rolnicy ze zobowiązaniami agencyjnymi.

Nieco odmienne informacje przedstawił Grzegorz Fik, który stwierdził, że po zeszłotygodniowym utrzymaniu cen na duńskiej giełdzie warchlaków w kraju pojawiły się pewne pozytywne sygnały i wzrost zainteresowania zakupem. Jednak podkreślił też niepewność w zakresie rozwoju sytuacji w najbliższym czasie, głównie ze względu na zapowiadaną na najbliższą środę obniżkę na niemieckiej giełdzie tuczników oraz prognozy wysokiego importu hiszpańskiej wieprzowiny w listopadzie.

Zdaniem Remigiusza Bilskiego, kierownika regionalnego ds. sprzedaży z PH Konrad, podstaw do optymizmu nie ma, jednak z drugiej strony niedługo nadejdzie czas sprzedaży tuczników ze wstawień z okresu stwierdzenia ASF w Piotrkowie Trybunalskim, czyli wstawień mocno ograniczonych, co daje nadzieję na mniejszą podaż tuczników na rynek i w konsekwencji na utrzymanie cen. Jednak jak podkreśla Bilski, okres ograniczonych wstawień był dość krótki, więc ewentualny niedobór tuczników również długo nie potrwa.

– We wrześniu sprzedaż była słabsza, choć przyszły tydzień zapowiada się dość dobry. Jednak do końca br. nie widzę podstaw do optymizmu. Jedynie wspomniana niewielka luka w październiku. Może zabranie nieco tuczników na rynku i cena na polskim rynku pójdzie trochę w górę, ale do długotrwałej tendencji wzrostowej nie widać podstaw – zaznacza Bilski.

Ile kosztują warchlaki krajowe (17.09.2021 r.)?

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy, warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg kosztują średnio 139 zł/szt., czyli o 4 zł mniej niż w poprzednim tygodniu. Ich ceny wahają się od 105 do 180 zł/szt. W przypadku warchlaków ważących 30 kg średnia cena spadła o 2 zł/szt. i wynosi obecnie 176 zł/szt. Minimalna cena za zwierzęta w tej masie osiąga 130 zł/szt., zaś maksymalna 200 zł/szt.

ceny warchlaków krajowych z dn. 17.09.2021

Ile za warchlaki z importu (17.09.2021 r.)?

Z kolei w cennikach za zwierzęta importowane z Danii nie nastąpiły praktycznie żadne zmiany. Duńskie warchlaki ważące 30 kg aktualnie kosztują średnio 150 zł/szt., czyli dokładnie tyle ile w zeszłym tygodniu. Ich ceny mieszczą się w zakresie 112-175 zł/szt.

ceny warchlaków importowanych z dn. 17.09.2021