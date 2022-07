Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy większość ankietowanych punktów sprzedaży warchlaków zdecydowała się na utrzymanie cen z poprzedniego tygodnia. Nasi rozmówcy podkreślają bardzo duży problem ze zbytem zwierząt.

Nastroje na rynku warchlaków

Nasi rozmówcy zgodnie wskazują na bardzo duży problem ze zbytem zwierząt. Choć od dłuższego czasu utrzymuje się on na stabilnym poziomie, to jest to poziom dramatycznie niski. Inny z naszych rozmówców określił go wręcz jako zerowy.

– Popyt jest wciąż niski, nic się nie poprawiło, a wręcz się pogorszyło. Sądzę, że to ze względu na żniwa. Ludzie nie mają teraz głowy ani czasu do wstawień – mówi Marcin Wawer dodając, że sytuacja powinna poprawić się po żniwach. – Nie wszyscy sprzedadzą zboże, więc będą musieli coś z nim zrobić. Wiele osób nastawia się, że zboże będzie wciąż drogie, ale moim zdaniem tak nie będzie. Jest tyle towaru z Ukrainy, że ceny nie wzrosną – dodaje.

Również w ocenie Remigiusza Bilskiego, kierownika regionalnego ds. sprzedaży z PH Konrad, po żniwach może być lepiej.

– Sądzę, że po żniwach może być lepiej. Tuczników na krajowym rynku brakuje, a zakłady nie mogąc przywieźć towaru z Niemiec wydają się już nieco spanikowane. W Niemczech na rynku tucznika nieco się ruszyło. Zakłady zaakceptowały cenę rolników, tj. 1,85 euro, a na małej giełdzie cena poszło o 3 eurocenty w górę. Również na duńskim rynku tuczników cena nieco wzrosła, więc widać jakieś pozytywne symptomy. Na rynku krajowym tuczniki też trochę podrożały, o ok. 10-15 groszy. Powszechną ceną jest ok. 9,1 zł/kg na wbc, zaś na wagę żywą ok. 7,1-7,3 zł/kg, więc i tu mamy pozytywne informacje z rynku – informuje Bilski. – Warchlaki sprzedają się w miarę płynnie. Na razie na rynku niemieckim i duńskim ceny warchlaków pozostają bez zmian, aczkolwiek nie wykluczamy niewielkich podwyżek, choć raczej nie dojdzie do nich w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Jednak w dłuższej perspektywie warchlaki mogą drożeć. Hodowców wciąż ubywa. Jesienią i zimą dostępność warchlaków może być bardzo ograniczona.

Innego zdania jest Karol Łakomy. Jego gospodarstwo znajduje się obecnie w czerwonej strefie i hodowca praktycznie nie ma zbytu na warchlaki, jednak jak zaznacza w poprzednich latach żniwa nie przyczyniały się do zastojów na rynku warchlaków.

– Jeszcze rok czy dwa lata temu w żniwa sprzedawaliśmy warchlaki i nie było żadnego problemu z wstawieniami. Sądzę, że problemem jest brak odbiorców. Wielu rolników zrezygnowało z produkcji trzody i tuczarzy jest coraz mniej, dużo zwierząt jest też ściąganych z zachodu. Dodatkowo ASF robi czystki u nas w regionie. Producentów trzody mogę już chyba policzyć na palcach jednej ręki. Do tego zboża mają jeszcze ceny zachęcające do sprzedaży – zaznacza Łakomy.

Po ile warchlaki krajowe (29.07.2022)?

Niemal wszystkie ankietowane punkty sprzedaży warchlaków z krajowej produkcji postanowiły utrzymać ceny z poprzedniego tygodnia.

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą obecnie średnio 239 zł/szt. netto, tj. o 1 zł/szt. netto więcej niż w ubiegłym tygodniu. Ceny minimalnie warchlaków w tej masie osiągają 210 zł/szt. netto, zaś maksymalne 280 zł/szt. netto.

Z kolei warchlaki krajowe ważące 30 kg kosztują średnio 286 zł/szt. netto, tj. o 3 zł/szt. netto więcej niż w zeszłym tygodniu. Ich ceny mieszczą się w zakresie 260 - 315 zł/szt. netto.

Ceny warchlaków krajowych z dn. 29.07.2022, farmer.pl

Ceny warchlaków importowanych (29.07.2022)?

Również w przypadku punktów sprzedaży warchlaków importowanych niemal wszystkie ankietowane punkty zdecydowały się na utrzymanie cen z ubiegłego tygodnia.

Warchlaki importowane z Danii wyceniane są aktualnie na średnio 266 zł/szt. netto, tj. 1 zł/szt. netto mniej niż przed tygodniem. Ich ceny wahają się w zakresie od 213 do 320 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

Ceny warchlaków importowanych z dn. 29.07.2022, farmer.pl

