Rynek warchlaków: Sytuacja nie napawa optymizmem

Ostatnie miesiące to bardzo trudny czas dla producentów tuczników. A jak wygląda kondycja gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji warchlaków?

Od wielu miesięcy sytuacja na rynku trzody chlewnej jest bardzo trudna. Jest to wynikiem konsekwencji pandemii COVID-19, ale również wystąpienia afrykańskiego pomoru świń za naszą zachodnią granicą. W wyniku splotu wspomnianych wydarzeń, w chwili obecnej ceny tuczników utrzymują się na poziomie 3,70 zł netto za kilogram żywca, oraz 4,70 zł netto za kilogram półtuszy w klasie E. A jak sytuacja przedstawia się w przypadku producentów warchlaków?

Karol Łakomy z powiatu kościańskiego w Wielkopolsce prowadzi fermę trzody wyspecjalizowaną w produkcji warchlaków. Prowadzi ją w oparciu o stado podstawowe liczące około 300 loch. Jak mówi rolnik, w chwili obecnej ciężko z optymizmem patrzeć w przyszłość:

- Na chwilę obecną dobrym sygnałem jest to, że nie mieliśmy do tej pory żadnych problemów ze sprzedażą warchlaków. Mamy stabilnych odbiorców, którzy pomimo trudnej sytuacji na rynku nie decydują się na ograniczenie produkcji, przez co nie musimy się martwić o zbyt warchlaka. Niestety ceny zwierząt pozostawia wiele do życzenia. W ostatnim czasie produkujemy praktycznie na granicy opłacalności. Sytuacja nie byłaby być może tak trudna, gdyby nie stale rosnące ceny środków produkcji, zwłaszcza zbóż paszowych i śruty sojowej – tłumaczy rolnik.

Jak dodaje producent, pewne ożywienie rynku nastąpiło w ostatnich dniach:

- Widzimy nieco większe zainteresowanie zakupem warchlaków, dzwonią do nas nie tylko stali odbiorcy, ale także inni rolnicy. W ostatnim czasie wzrosła także nieco cena warchlaków – obecnie sprzedajemy je w cenie 180 zł za zwierzę o masie 30 kg, czyli o 10 zł drożej niż na początku roku. Niemniej wciąż daleko nam do optymizmu – mówi producent.

Analitycy są zgodni, że trwała i znacząca poprawa sytuacji nastanie prawdopodobnie dopiero w momencie opanowania sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Odmrożenie gospodarki powinno zwiększyć konsumpcję mięsa wieprzowego, co z kolei odbuduje jej podaż.