Rynek warchlaków w dłuższej perspektywie. Czego można się spodziewać?

Nie spodziewam się znacznej odbudowy pogłowia trzody chlewnej ani na świecie, ani w Europie, fot. Pixabay

Na rynku trzody widoczny jest nie tylko duży deficyt zwierząt do tuczu, ale i utrzymujący się wysoki popyt, co korzystnie wpłynęło na ceny warchlaków. Czego można się jednak spodziewać w dalszej perspektywie? W ocenie Remigiusza Bilskiego, kierownika regionalnego ds. sprzedaży z PH Konrad, do końca trzeciego kwartału sytuacja powinna być w miarę stabilna. Choć będzie to zależało od kilku czynników, jak dodał.

Obecnie mamy do czynienia z deficytem warchlaków. W ocenie Remigiusza Bilskiego, kierownika regionalnego ds. sprzedaży z PH Konrad, wynika to z działań Duńczyków, którzy postanowili ograniczyć produkcję warchlaków i zmienić profil działalności, aby poprawić wynik finansowy sektora. Czytaj więcej Ceny warchlaków niemal bez podwyżek. Co dalej? Znaczny deficyt warchlaków na rynku – W dobie wysokich cen żywienia oraz rosnących stawek za energię elektryczną i gaz, na które nałożyła się nadwyżka żywca na rynku i związany z tym spadek cen, sprzedawali warchlaki znacznie poniżej kosztów produkcji, zdecydowali się więc na ograniczenie produkcji poprzez redukcję pogłowia. Ponadto wielu zaczęło zamykać cykle, ponieważ doszli do wniosku, że na tuczu osiągną lepsze wyniki ekonomiczne oraz większą niezależność. Danish Crown może eksportować na rynek chiński i w tym Duńczycy upatrują swojej szansy. Dzięki temu nie muszą za wszelką ceną szukać nabywców na swoje warchlaki – tłumaczył nasz rozmówca. Jak dodał, w konsekwencji powstał znaczny deficyt warchlaków na rynku, który zbiegł się z niespodziewaną obniżką cen zbóż, w związku z którą wielu rolników uznało, że bardziej opłacalne będzie przerobienie zbóż przez tucz, niż oddanie ich do skupu, a to dodatkowo zwiększyło zapotrzebowanie na warchlaki. – Ograniczenie podaży i wzrost popytu korzystnie wpłynęły na ceny zwierząt do tuczu. Co prawda kolejne podwyżki i bicie rekordów cenowych na duńskiej giełdzie wiąże się z pewnymi obawami odbiorców w zakresie wstawień, jednak ze względu na niższe w ostatnim czasie koszty żywienia rolnicy nie rezygnują z tuczu – poinformował nasz rozmówca. Do końca trzeciego kwartału sytuacja powinna być stabilna – Co będzie dalej? Można powiedzieć, że balon dmuchany szybko i do niebotycznych rozmiarów pęka gwałtownie, ale sądzę, że z powodu deficytu zwierząt do tuczu i wieprzowiny na rynku, do końca trzeciego kwartału sytuacja powinna być w miarę stabilna – stwierdził Bilski. – Oczywiście będzie to zależało od kilku czynników, m.in. od przebiegu pogody oraz siły nabywczej konsumentów, ale w mojej ocenie trzoda chlewna może być przez pewien czas jedną z nielicznych gałęzi produkcji, która będzie zapewniała opłacalność – dodał. – W mojej ocenie w tym czasie żywienie zwierząt nie powinno podrożeć. Nie spodziewam się również znacznej odbudowy pogłowia ani na świecie, ani w Europie. W związku z tym sytuacja popytowo-podażowa nie powinna ulec większym zmianom – wskazał. Czytaj więcej VEZG: Ceny kolejny tydzień bez zmian. Tucznik w Polsce droższy od niemieckiego

