Rynek wieprzowiny: KE zakłada stabilizację

Na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa UE nie zabrakło również dyskusji o uporczywie trudnej sytuacji na europejskim rynku trzody chlewnej.

Delegacja czeska zwróciła uwagę na niski poziom cen przy jednoczesnym znacznym wzroście kosztów produkcji i wraz z innymi państwami członkowskimi zaapelowała o działania stabilizujące rynek. Z drugiej strony Komisja Europejska uważa, że ​​ceny producentów osiągnęły najniższy poziom i jest przeciwna otwarciu prywatnego przechowywania.

W związku z tym Czechy i inne państwa członkowskie UE nadal widzą potrzebę interwencji rynkowej, na przykład poprzez otwarcie dotowanych prywatnych magazynów. Niemiecki minister rolnictwa Cem Özdemir postrzega dotacje krajowe, jako odpowiednie narzędzie pomocy producentom wieprzowiny.

Komisja Europejska ogłosiła, że ​​omówi różne opcje pomocy z państwami członkowskimi w ramach Specjalnego Komitetu ds. Rolnictwa. Prywatne przechowywanie ma negatywne konsekwencje i tylko opóźnia redukcję nadwyżek - ostrzegał komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski przed Radą ds. Rolnictwa.

Uważa on, że ​​ceny będą się dalej stabilizować. Wbrew zwyczajowemu sezonowemu trendowi nie spadły ponownie w styczniu. Jest też nadzieja, że przypadek ASF we Włoszech również nie odwróci tego trendu. Włochy dostarczają wieprzowinę głównie do innych krajów UE i prawie nie korzystają z „zaworu eksportowego” – przekonywał Wojciechowski.