Rząd skuteczny w zwalczaniu ASF?

Ponad dwa miesiące bez nowego ogniska ASF dowodzą skuteczności działań, podejmowanych w celu zwalczania choroby i jej zapobiegania - uważa resort rolnictwa.

- Chcę powiedzieć, że działania podjęte w walce z ASF są skuteczne. Ostatnie ognisko wirusa stwierdzone zostało 17 grudnia ub.r. i dotąd nie było nowego. Za nami ponad dwa miesiące dobrych działań, bioasekuracji która przynosi pozytywne skutki - stwierdził dziś na sejmowej komisji rolnictwa Lech Kołakowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa.

Przedstawiciel resortu podziękował również służbom weterynaryjnym za poświęcenie okazywane w działaniach prowadzonych w celu zwalczania ASF i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa.

Działania te zrelacjonował Krzysztof Jażdżewski, zastępca Głównego Lekarza Weterynarii który potwierdził, że od początku roku nie było nowego ogniska ASF u trzody. Były natomiast odnotowane nowe ogniska wśród dzików, w tym na obszarze województwa opolskiego, gdzie dotąd przypadków ASF nie było.

Z przedstawionego przez z-cę GLW sprawozdania dowiedzieliśmy się, że sukcesy w zwalczaniu ASF to efekt stałego monitorowania sytuacji epizotycznej w kraju, tak w populacji świń, jak i dzików. W przypadku świń od stycznia do listopada ub.r. przebadano próbki od 1mln 675 żywych świń oraz 27. 319 martwych sztuk. W pierwszej grupie wynik dodatki miało 0,4 proc. prób, zaś w drugiej - 1,68 proc.

Z zestawienia wynika, że w 2021r. stwierdzono 3200 ognisk ASF u dzików w 10 województwach, oraz 124 ogniska u świń w 11 województwach. W zainfekowanych chlewniach trzymano łącznie 42 253 sztuk.

Skuteczne działania w walce z ASF to według szefa inspekcji również realizowane odstrzały sanitarne dzików, które w regionach o największym zagęszczeniu stad trzody zwiększono. Z relacji Krzysztofa Jażdżewskiego wynika, że od stycznia 2021r. do 14 lutego br. w ramach odstrzału sanitarnego pozyskano łącznie 150. 248 sztuk dzików. W większości regionów odstrzały sanitarne zostały wydłużony do końca marca br.

Skuteczne okazały się w opinii służb weterynaryjnych także działania prewencyjne, tj. akcje poszukiwawcze padłych dzików. W ub.r. zorganizowano w całym kraju 14. 114 takich zbiorowych poszukiwań, w efekcie których przeczesano lasy i nieużytki na obszarze 13 mln hektarów (!). Owocem tych poszukiwań było znalezienie 1920 padłych dzików. Od początku br. zorganizowano aż 1788 takich akcji i znaleziono 78 padłych sztuk.

Na skuteczna strategię w walce z ASF składać się mają również kontrole prowadzone w gospodarstwach utrzymujących świnie. Od stycznia do grudnia 2021r. weterynarze skontrolowali 104 990 gospodarstw. W przypadku 7891 rolników powiatowi lekarze weterynarii wydali nakazy usunięcia uchybień w zakresie bioasekuracji, natomiast w 681 przypadkach wydano decyzje administracyjne o nakazie zabicia lub uboju świń i czasowe zakazy trzymania świń.

480 gospodarstw otrzymało odszkodowania w związku z wystąpieniem ASF na łączną kwotę ponad 24 mln zł - wynika z przedstawionego sprawozdania GLW. 97 z tych gospodarstw to ogniska ASF, zaś reszta to gospodarstwa kontaktowe lub takie, gdzie zarządzono ubój prewencyjny.