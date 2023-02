Podwójne ogrodzenie chroniące przed afrykańskim pomorem świń (ASF) wzdłuż polskiej granicy we wschodniej Saksonii zostało ukończone.

Podwójne ogrodzenie wzdłuż granicy państwowej

Jak poinformowało saksońskie ministerstwo spraw społecznych i spójności społecznej, w zeszłym tygodniu zaakceptowano ostatni etap budowy korytarza ochronnego we wschodniej Saksonii wzdłuż granicy z Polską. Oznacza to, że cała trasa od granicy Saksonii do Brandenburgii na północy do granicy z Republiką Czeską na południu jest zamknięta podwójnym płotem. Ogrodzenia biegną na północ od autostrady federalnej A4 w odległości dziesięciu kilometrów i na południe od autostrady federalnej A4 w odległości od dwóch do dziewięciu kilometrów. W sumie na budowę zebrano około 2,5 mln euro. Długość ogrodzenia wschodniego korytarza wynosi około 63 km, długość ogrodzenia zachodniego około 87 km.

Korytarz ochronny ma zatrzymać dalsze rozprzestrzenianie się dzików

Strefa między dwoma płotami jest utrzymywana przez myśliwych i w jak największym stopniu wolna od dzików. Finalizowana jest dokładna koncepcja zagospodarowania korytarzy ochronnych. Sebastian Vogel, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Społecznych i szef zespołu kryzysowego ds. ASF wyjaśnił, że zamknięcie korytarza ochronnego wzdłuż polskiej granicy ma zapobiegać przedostawaniu się dzików zakażonych wirusem ASF do Saksonii przez Nysę. Z drugiej strony strefa wolna od dzików powinna powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Wraz z ukończeniem innych korytarzy ochronnych na północy Brandenburgii i na zachodzie zakażonego obszaru ograniczone będzie rozprzestrzenianie się ASF i wirusa będzie można lokalnie wyeliminować. Od lata 2022 roku Niemcy są w stanie ograniczyć ASF do istniejących obszarów zakażonych.