Selen organiczny i witamina E - para do zadań specjalnych

O żywieniu mineralnym zwierząt gospodarskich powiedziano już chyba wszystko. Każdy hodowca wie, że paszę należy odpowiednio bilansować i suplementować zwierzęta, aby uniknąć niedoborów kluczowych pierwiastków. Nie inaczej jest z selenem- od dawna wiadomo o dobroczynnym wpływie tego pierwiastka na kondycję, zdrowie i dobrostan zwierząt. Czy istnieją różne „formy selenu”? Czy każdy selen jest równie dobry?

Czysta selenometionina to najefektywniejsza i najlepiej przyswajalna dla zwierząt forma selenu organicznego. Badania pokazują, że selenometionina w znacznym stopniu podnosi odporność na stres wywołany np. wysoką temperaturą, zmianą warunków bytowych, niewystarczającymi warunkami sanitarnymi, złą jakością paszy lub jej zmianą, transportem, czy chociażby przegrupowaniami w stadzie. Poprawia też wydajność reprodukcyjną zwierząt.

W połączeniu z witaminą E, selen organiczny tworzy prawdziwą bombę antyoksydacyjną. Synergistyczne działanie tych składników wpływa na poprawę wyników produkcyjnych poprzez:

- w trzodzie:

zwiększenie płodności loch i knurów

ograniczenie śmiertelności zarodków i prosiąt

podniesienie jakości mięsa

redukcję upadków wywołanych zawałem mięśnia sercowego u szybko rosnących zwierząt.

- w drobiu:

zwiększenie wskaźnika zapłodnionych jaj

ograniczenie śmiertelności zarodków i piskląt

podniesienie jakości mięsa.

Naturalnym zatem wydaje się, że warto szukać produktów, które zwierają zarówno selen (koniecznie organiczny!), jak i witaminę E. Naprzeciw potrzebom hodowców wychodzi Trouw Nutrition, która oferuje w swoim portfolio Trouwit E+Selen organiczny.

Trouwit E+Selen organiczny to produkt płynny do stosowania z wodą. Ta cecha dodatkowo zwiększa jego przyswajalność oraz efektywność działania, szczególnie przy występowaniu zaburzeń wchłaniania lub zmniejszonym apetycie zwierząt. Jest to mieszanka paszowa uzupełniająca dostępna dla każdego hodowcy.

Twoje stado podziękuje Ci za Trouwit E+Selen organiczny!