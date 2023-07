Tradycji stało się za dość: lato przyniosło serię ognisk ASF w stadach trzody chlewnej. Już teraz wiemy, że nie uda się poprawić zeszłorocznej – dość optymistycznej liczby ognisk w stadach świń.

Jak zawsze o tej porze roku, krajowa branża produkcji trzody chlewnej żyje wybuchem ognisk ASF świń w kolejnych regionach kraju. Nie inaczej jest również w tym roku. Co więcej, dużo wskazuje na to, że sytuacja epizootyczna – czy to w populacji dzików, czy też świń będzie gorsza niż miało to miejsce w 2022 roku.

Pandemonium w Parczewie

W momencie gdy piszemy ten tekst – a jest połowa lipca, na terenie Polski potwierdzono 16 ognisk afrykańskiego pomoru świń. Już zatem o tej porze mamy przekroczony wynik zeszłoroczny. Pewne jest zatem to, że sytuacja związana z występowaniem ASF u świń ulegnie pogorszeniu. Jak znacznemu? To pozostaje na dzień dzisiejszy niewiadomą.

Warto natomiast przybliżyć jak dotychczas przebiega „sezon ASF”. Przede wszystkim należy skupić się na Lubelszczyźnie: wydaje się, że w region ten powrócił koszmar z 2018 roku, kiedy to w Parczewie i okolicach pomór występował w skali masowej. Już teraz w regionie mamy potwierdzonych dziewięć ognisk – sześć w powiecie parczewskim, dwa w radzyńskim, jedno zaś w lubartowskim. Jest to o tyle nieszczęśliwy zbieg zdarzeń, że powiat parczewski jest dziś obszarem, w którym utrzymuje się najwięcej świń na całej Lubelszczyźnie.

Poza województwem lubelskim, dwa ogniska ASF potwierdzono też na Mazurach (pow. gołdapski), w Wielkopolsce (powiaty obornicki i międzychodzki) i Mazowszu (pow. makowski i radomski), jedno zaś na Dolnym Śląsku (pow. lubański) Szczególnie niepokoją ogniska na Mazowszu - pojawiły się bowiem w obszarach dotychczas wolnych od choroby.

Winny chów przydomowy?

Naturalnie pierwszą myślą jaka przychodzi do głowy po stwierdzeniu ognisk ASF w populacji świń, jest to, jak wpłynęły na ich wystąpienie ostatnie zmiany przepisów bioasekuracji dotyczące stad trzody chlewnej utrzymywanych na tzw. użytek własny. Trzeba tu powiedzieć otwarcie: jak na razie nie wydaje się, by liberalizacja przepisów ochrony biologicznej dla takich stad wpłynęła na zwiększenie się liczby ognisk w małych gospodarstwach. Jak do tej pory, tylko dwa z nich potwierdzono w gospodarstwach utrzymujących mniej niż 10 świń – a taką ilość można traktować jako chów przydomowy. Zresztą jak słyszymy od powiatowych lekarzy weterynarii, zainteresowanie rolników utrzymywaniem zwierząt na potrzeby własnego gospodarstwa nie jest jak na razie rekordowe. Może zatem nasze obawy – wielokrotnie wyrażane, czy to na łamach Farmera, czy też portalu Farmer.pl okażą się bezpodstawne? Nie ukrywamy, że taką właśnie mamy nadzieję.

Co słychać u dzików?

Optymistycznie nie wygląda natomiast sytuacja epizootyczna związana z występowaniem ASF dzików. Świadczą o tym same liczby – o ile bowiem w całym 2022 roku odnotowaliśmy nieco ponad 2100 zachorowań, to od początku stycznia jest ich już ponad 1900. Niemal pewne jest zatem to, że do końca roku ognisk będzie więcej. Być może dużo więcej.

A jak sytuacja wygląda w regionach? Łącznie ASF potwierdzono w 12 (lub 13 – ale o tym za chwilę) województwach. Mowa tu o następujących regionach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i pomorskim. Największym skupiskiem ognisk jest centralna i południowo-zachodnia część województwa dolnośląskiego, gdzie potwierdzono blisko połowę tegorocznej puli zachorowań. Pocieszeniem jest tu fakt, że wysoka presja choroby nie przełożyła się na stada trzody – na Dolnym Śląsku potwierdzono w tym roku jak na razie tylko jedno ognisko u świń. Sytuacja nie wygląda dobrze również w Opolskiem, i na Lubelszczyźnie. W porównaniu z zeszłym rokiem poprawia się natomiast sytuacja między innymi na Warmii, w Lubuskiem, a częściowo również w Wielkopolsce. Spośród regionów w których w tym roku ASF dzików pojawił się po raz pierwszy warto wymienić północną część Mazowsza (powiat makowski), a także południowo wschodnią Małopolskę, oraz południowo zachodni fragment województwa podkarpackiego.

Jedno jest pewne – wciąż na palcach jednej ręki da się policzyć powiaty które udało się uwolnić od ASF dzików. W tej sytuacji, nawet tam, gdzie sytuacja pozornie wydaje się poprawiać, hodowcy wciąż nie mogą spać spokojnie.