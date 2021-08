Sieci handlowe odmawiają przyjmowania polskiego mięsa ze stref ASF

Branża wieprzowa apeluje do ministra rolnictwa Grzegorza Pudy o pilne podjęcie działań związanych z zapobieganiem negatywnym skutkom gospodarczym w sektorze wieprzowym. Polscy hodowcy i przetwórcy zmagają się z problemem zbytu mięsa wieprzowego do sieci handlowych, który jest skutkiem rozprzestrzeniającego się afrykańskiego pomoru świń (ASF). Tym samym handel łamie podjęte kilka lat temu zobowiązanie.

Branżowe porozumienie ds. walki z ASF podkreśla, że znaczna większość polskiej produkcji wieprzowiny znajduje się w strefie czerwonej ASF. Warto mieć na uwadze, ze ta sytuacja nie ulegnie poprawie, bo sezon tzw. ognisk ASF nadal trwa, a strefy obejmują już regiony o wysokiej koncentracji produkcji, jak np. powiat piotrkowski czy żuromiński.

- Obecnie aż 30 proc. krajowej produkcji tucznika znajduje się w strefie czerwonej (III strefa ASF). W tych obszarach znalazły się między innymi regiony, które charakteryzują się wysokim stopniem specjalizacji w produkcji trzody chlewnej i dużą koncentracją ferm. Jednak największe sieci handlowe odmawiają odbierania produktów wyprodukowanych z żywca pochodzącego ze stref ASF. Tym samym łamią przyjęte kilka lata temu zobowiązanie o zaniechaniu stygmatyzowania wieprzowiny z rejonów dotkniętych chorobą – czytamy w komunikacie.

Przypomnijmy, że przed sprzedażą świń, pobierane są próbki krwi od zwierząt w kierunku ASF, wyniki badań są ważne przez 7 dni. Cały łańcuch produkcji wieprzowiny od hodowcy po zakład mięsny, przy udziale Inspekcji Weterynaryjnej musi sprostać tym wymogom prawnym, by wykluczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Porozumienie podkreśla, że takie działanie sieci handlowych dodatkowo pogarsza sytuację hodowców.

- Do sytuacji dochodzi mimo tego, że wieprzowina z surowca pochodzącego ze stref ASF jest przebadana w kierunku tej choroby i jest w pełni bezpieczna dla konsumentów. Polityka sieci handlowych doprowadziła do sytuacji, w której rolnik posiadający zdrowe stado, przez pech i sam fakt znalezienia się w strefie ASF, został pozbawiony możliwości sprzedawania swoich produktów. W bieżącej chwili hodowcy balansują na granicy rentowności, dopłacając niejednokrotnie do produkcji.

Branża mięsna przekazuje jasny komunikat w kierunku rządzących - Brak interwencji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi spowoduje nieodwracalne szkody dla polskiej branży wieprzowej, a co za tym idzie, dla całego krajowego rolnictwa oraz gospodarki narodowej - czytamy w komunikacie.

W skład porozumienia wchodzą następujące organizacje: POLPIG, Związek Polskie Mięso, UPEMI, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy-RP, POLSUS, Izba Zbożowo-Paszowa.