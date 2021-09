Sieci handlowe unikają mięsa ze stref ASF

W ostatnim czasie, polska branża mięsna podkreślała, że pogarsza się współpraca z sieciami handlowymi, w zakresie sprzedaży do tych podmiotów wieprzowiny z regionów kraju objętych strefami ASF. Rosnący zasięg stref ASF odstrasza tzw. duży handel. Jak mówi Janusz Rodziewicz, prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP temat nie jest nowy, tylko wcześniej nie był nagłaśniany.

Na początku sierpnia br., branża mięsna alarmowała ministra rolnictwa o tym, że - największe sieci handlowe odmawiają odbierania produktów wyprodukowanych z żywca pochodzącego ze stref ASF. Tym samym łamią przyjęte kilka lata temu zobowiązanie o zaniechaniu stygmatyzowania wieprzowiny z rejonów dotkniętych chorobą.

Warto przypomnieć, że aktualnie aż 30 proc. krajowej produkcji tucznika znajduje się w strefie czerwonej (III strefa ASF). W tych obszarach znalazły się między innymi regiony, które charakteryzują się wysokim stopniem specjalizacji w produkcji trzody chlewnej i dużą koncentracją ferm.

Jak podkreśla Janusz Rodziewicz, prezes SRW RP temat utrudnień w sprzedaży mięsa ze stref ASF do sieci handlowych nie jest nowy. - Mięso, które ma prawo być w obrocie handlowym, powinno być w sieciach sprzedawane. Niestety, sieci od bardzo dawna – tylko wcześniej nie było to nagłaśniane – unikają jak mogą, i definitywnie nie biorą mięsa z jakimkolwiek zagrożeniem. Moim zdaniem boją się konkurencji między sobą, żeby np. jednej z sieci, nie przedstawić, jako precedensowa sprawa, że sprzedaje takie mięso. Często nawet kupują mięso z innych krajów Unii Europejskiej, bo uważają, że może, w tym układzie będzie to wygodniejsze. Na pewno jest to niewłaściwe działanie z punktu widzenia patriotycznego.