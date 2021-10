Skup wieprzowiny w Chinach przyniósł efekt

Chiński rząd skupił z chińskiego rynku wieprzowego 30 tys. ton, co spowodowało odwrót trendu cenowego

Chiński rząd w ramach skupu interwencyjnego kupił 10 października na krajowym rynku 30 000 ton wieprzowiny. Mięso zostało zeskładowane w magazynach centralnej rezerwy w 12 prowincjach. Celem tego zakupu było ustabilizowanie oczekiwań rynkowych oraz utrzymanie sprawnego funkcjonowania rynku wieprzowiny przede wszystkim poprzez zachowanie rentowności hodowli świń i produkcji wieprzowiny.

W ocenie rządu udało się zahamować spadek cen. 28 września średnia u producenta w Chinach cena 1 kg chudej wieprzowiny wynosiła 15,30 CNY (czyli 9,33 PLN), a 5 października 2021 roku osiągnęła poziom 14,92 CNY (czyli 9,10 PLN). Z kolei 12 października, już po dacie skupu, wzrosła do 15,66 CNY (czyli 9,55 PLN). Wzrost cen odnotowany został we wszystkich szesnastu regionach wieprzowych w Chinach.

Skup interwencyjny wieprzowiny chiński rząd rozpoczął w lipcu tego roku. Jest to element planu stabilizacji rynku wieprzowiny w Chinach, którego założenia zostały opublikowane w czerwcu tego roku. Jego celem strategicznym jest utrzymywanie rentowności dla rolników (hodowców świń), przetwórców oraz akceptowalnej ceny dla konsumentów w oparciu o mechanizm obniżania i podwyższania cen świń (żywiec i prosięta) oraz wieprzowiny przy wykorzystaniu państwowego skupu interwencyjnego. W lipcu w czterech transzach rząd kupił łącznie 73 000 ton mięsa. Pierwsza tura skupu miała na celu zdjęcie z rynku nadwyżki produkcyjnej. Okazało się jednak, że operacja nie ustabilizowała całkowicie rynku, a cena weszła w trend spadkowy.

W związku z tym chiński rząd zaplanował kolejną turę skupu zaraz po długim weekendzie w Chinach (1 października, czyli święto narodowe powstania Chińskiej Republiki Ludowej rozpoczyna długi weekend w Chinach, który trwa do 8 października).

Obecna transza jest początkiem drugiej tury skupu. Chiński rząd zapowiada kolejne transze w myśl zasady, że „tanie mięso szkodzi rolnikom”. Nie podał jednak daty kolejnego skupu.

Niewątpliwie krótkotrwały skutek został osiągnięty. Pytaniem jest czy to odbicie utrzyma się, czy też za chwilę nastąpi powrót do trendu spadkowego? Najbliższe dni to pokażą. Z drugiej strony ostatni skup dał ważną informację – skup interwencyjny ma walor stabilizujący i oddziałujący na chiński rynek wieprzowy.

Kryzys daje okazje

Chiński rynek wieprzowy od pół roku cechuje nadpodaż. Odbija się ona na marżach uzyskiwanych przez rolników oraz przetwórców. Chiński rząd postanowił wykorzystać kryzys nadpodażowy do przyspieszenia procesu modernizacji całego łańcucha produkcyjnego (począwszy od hodowli świń, w tym struktury pogłowia, aż do przetwórstwa).

W drugiej połowie września bieżącego roku chiński Minister Rolnictwa i Spraw Wiejskich wydał „Plan wdrożenia zdolności produkcyjnej trzody chlewnej”, w którym określony został mechanizm modernizacji pogłowia loch. Z kolei dzień po dacie ostatniego skupu interwencyjnego ten sam Minister wydał „Obwieszczenie w sprawie dogłębnej standaryzacji uboju świń”. Jest to spis bioaskuracyjnych zasad przy uboju świń.

Te akty prawne realizują cel strategiczny, czyli rozwój własnego rynku wieprzowego ukierunkowanego na samowystarczalność. Choć w Chinach w tym roku było jedynie 9 ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF), to nie oznacza, że problem ten zniknął. Brak informacjo o ogniskach prowadzi do wniosku, że wirus jest pod kontrolą.

Przyjęte regulacje dla modernizacji pogłowia loch oraz uboju świń mają na celu uzyskanie najlepszej jakości produktu, czyli wieprzowiny oraz jak najbardziej bezpiecznych warunków hodowlano-produkcyjnych od strony sanitarno-weterynaryjnej zabezpieczających przed ASF. Nadpodaż na rynku pozwoli na bezbolesne zmiany. Należy się spodziewać, znając skuteczność chińskiego rządu w obudowie pogłowia świń, że procesy modernizacyjne oraz bioasekuracyjne przyniosą zamierzone cele.