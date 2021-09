Skuteczna bioasekuracja ferm trzody – webinarium Farmera już w czwartek!

Wszystkich producentów trzody chcących poprawić bezpieczeństwo biologiczne swojej produkcji zapraszamy na webinar „Skuteczna bioasekuracja w afrykańskim pomorze świń” który odbędzie się już w najbliższy czwartek.

Afrykański pomór świń obecny jest na terenie naszego kraju już od ponad siedmiu lat. W tym czasie niewiele niestety zrobiono, by istniał choć cień szansy na uwolnienie Polski od tej choroby. W praktyce oznacza to, że producenci trzody chlewnej z coraz to większego obszaru kraju zmuszeni są nauczyć się funkcjonować w otoczeniu choroby. Jednak nawet Ci producenci którzy na dzień dzisiejszy znajdują się w obszarach wolnych od ASF nie znają dnia ni godzinny, kiedy to choroba zawitać może na ich teren.

Chcąc myśleć o kontynowaniu produkcji trzody chlewnej gdy w środowisku zewnętrznym utrzymuje się niezmiennie wysoka presja wirusa niezbędne jest wdrożenie wysokich standardów bioasekuracji, które choć być może nie są stuprocentowym panaceum na uniknięcie zakażenia, w znaczącym stopniu redukują to ryzyko. Niestety nie wszystkie aspekty bioasekuracji są oczywiste, i jest to materia w której bardzo łatwo popełnić błąd, który będzie nas bardzo wiele kosztował.

Dlatego we współpracy z ekspertami firm Elanco i Lanxess postanowiliśmy przygotować dla Państwa kolejne webinarium dotyczące skutecznej bioasekuracji ferm trzody chlewnej. Spotkanie odbędzie się już w najbliższy czwartek (30.09) o godzinie 11, transmisja wydarzenia będzie dostępna na naszym portalu. W trakcie webinarium poruszone zostaną aspekty takie jak prawidłowy dobór preparatów dezynfekcyjnych, czy zasady ich stosowania. Nie zabraknie także zagadnień związanych z innymi aspektami bioasekuracji zewnętrznej i wewnętrznej naszych ferm. Omówione zostaną ponadto punkty krytyczne, w których to najczęściej dochodzi do uchybień.

Już dziś zapraszamy do udziału w czwartkowym wydarzeniu!