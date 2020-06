Skuteczny system wentylacji kanałowej na sektorze porodowym trzody chlewnej

Rozpoczęło się lato, a wraz z nim zmienna pogoda. Burze i następujące po nich gorące dni nie wpływają pozytywnie na utrzymanie tak pożądanego mikroklimatu w budynkach inwentarskich z trzodą chlewną, szczególnie na sektorach porodowych. System wentylacji mechanicznej może zaradzić temu problemowi.

Utrzymanie optymalnego mikroklimatu, przez zastosowanie konkretnego systemu wentylacyjnego, w budynkach inwentarskich dedykowanych trzodzie chlewnej zależne jest od wielu czynników. W pierwszej kolejności warto wziąć pod uwagę liczbę oraz rodzaj inwentarza przebywającego w budynku hodowlanym. Lochy z prosiętami wymagają lepszego nawiewu niż knury, czy tuczniki. Ogromne znaczenie ma też wielkość i rodzaj budynku.

Istotne jest, czy dach, jak i przegrody zewnętrzne tego budynku są odpowiednio termoizolowane. Dzięki temu, ciepło zatrzymywane jest i kumulowane w warstwie termoizolacyjnej latem, zaś zimą większość ciepła nie ucieka na zewnątrz. W ten sposób łatwej jest utrzymać odpowiedni mikroklimat wewnątrz pomieszczeń hodowlanych.

– Należy pamiętać, że na tym sektorze przebywają maciory i małe prosięta. Musimy pogodzić różne potrzeby temperaturowe tych zwierząt oraz różną prędkość przepływającego powietrza. Największym problemem jest wysoka temperatura latem. Wymianę powietrza planujemy na poziomie 350 m3/h na jedno stanowisko porodowe. Jednak podczas upałów temperatura w komorze bez systemu chłodzenia może być zbyt wysoka dla lochy. Staramy się zawsze schładzać powietrze napływające do budynku. Jednym z polecanych przez nas sposobów schłodzenia powietrza jest wentylacja kanałowa – podkreśla specjalista technolog chowu trzody chlewnej Wesstron, Krzysztof Stankiewicz. - Na sektorze porodowym, na którym znajdują się maciory z prosiętami stosujemy systemy wentylacji: kanałowej, sufitów perforowanych, klap podciśnieniowych sufitowych i ściennych, klap ściennych otwieranych elektrycznie. W każdym z tych systemów zużyte powietrze jest usuwane z pomieszczenia poprzez kominy wentylacyjne – montowane w połaci dachowej. W przypadku budynków wielokondygnacyjnych wentylatory montujemy w ścianie bocznej budynku.

Na czym polega system wentylacji kanałowej?

Jak podkreśla specjalista i technolog chowu trzody chlewnej w firmie Wesstron, świeże powietrze poprzez czerpnie powietrza wykonane na zewnątrz budynku dostaje się do kanału powietrznego pod korytarzem komunikacyjnym. Ściany tego kanału oraz strop posadzek wykonane są z betonu B37 W8 (beton wodoszczelny). Strumień powietrza przepływający poprzez kanał jest chłodzony przez ściany i posadzkę kanału. Temperatura powietrza tym samym zostaje obniżona.

– Przeprowadzone przez firmę Wesstron badania i doświadczenia pomiarowe wykazały, że powietrze schładza się w zależności od wilgotności, przekroju i długości kanału średnio o około 5-7 stopni Celsjusza. Jest to bardzo dużo. Czyli, jeżeli temperatura powietrza w czerpni wynosiła 30,3 stopni Celsjusza to temperatura wyjścia świeżego powietrza w otworze wentylacyjnym pod korytem maciory wynosiła 23,2. W tym systemie powietrze jest dostarczane do ryja lochy – dodaje Krzysztof Stankewicz.

Jak zapewnić stabilne warunki chłodzenia dla trzody chlewnej?

Stabilne warunki chłodzenia możemy uzyskać dzięki zastosowaniu w czerpniach powietrza paneli chłodzących ( tzw. kurtyny wodne). Wówczas możemy utrzymać stabilne warunki temperaturowe nawet w przypadku bezpośredniego promieniowania słonecznego na czerpnie powietrza.

– Oczywiście przekroje kanałów, ich długość oraz powierzchnię ewaporacji panelu chłodzącego dobieramy indywidualnie do danego budynku, jego obsady, masy zwierząt i rozmiarów komory. Prawidłowe dobranie rozmiarów kanałów oraz obliczenie prędkości przepływu powietrza przy określonym spadku podciśnienia jest bardzo istotnym elementem niezawodności tego systemu – dodaje Krzysztof Stankewicz.

Wentylacja opłaca się też zimą

Czy zimą osiągamy jakieś korzyści z tytułu stosowania tego typu wentylacji? Jak najbardziej. Zimą powietrze przepływające przez kanał jest ogrzewane prze ściany, strop i posadzki.

- Należy pamiętać, by zadawane powietrze nie dostawało się bezpośrednio pod koryto maciory. Strumień powietrza musi być skierowany do góry - nad przegrodę, do którego mocowany jest przód jarzma porodowego. Jest to istotne ponieważ pozwala uniknąć przeziębienia prosiąt - podkreśla specjalista i technologi chowu trzody chlewnej w firmie Wesstron.

Czy ten system jest kosztowny?

Oprócz wyposażenia technologicznego wentylacji tj. kominy z wentylatorami i komputerem sterującym, musimy dodatkowo wykonać ścianki żelbetowe kanałów powietrznych, co generuje koszty budowlane.

– Jednak korzyści w oszczędzaniu energii do schładzania powietrza lub jego ogrzewania bez dodatkowych nośników energii są wymierne i uzasadniają jednoznacznie racjonalność zastosowania systemu wentylacji kanałowej na sektorach porodowych – podsumowuje Krzysztof Stankewicz z firmy Wesstron.