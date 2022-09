Hodowcy trzody chlewnej zmniejszyli ostatnio swoje stada nie tylko w Europie, ale także w Ameryce Północnej. W USA i Kanadzie podczas wiosennego było o 1,2 proc. mniej świń niż rok wcześniej.

W połowie roku hodowcy trzody chlewnej w USA i Kanadzie jeszcze bardziej zredukowali swoje pogłowie. Według danych ministerstwa rolnictwa USA (USDA), 1 czerwca 2022 r. było 86,45 mln świń w USA a 1 lipca 2022 r. w Kanadzie 1,05 mln, czyli 1,2 proc. mniej niż rok wcześniej. Oznacza to, że spadek pogłowia świń po drugiej stronie Atlantyku jest mniejszy niż w Unii Europejskiej.

Według najnowszych danych, populacja świń w USA spadła w ujęciu względnym mniej gwałtownie, o 0,9 proc. do 72,52 mln sztuk, niż u sąsiada na północy, gdzie odnotowano spadek o 3,0 proc. do 13,93 mln sztuk . W obu krajach stado loch hodowlanych zmniejszyło się o 1,0 proc. do łącznie 7,42 mln zwierząt.