Spadają ceny warchlaków krajowych i importowanych

Zawirowania na rynku tuczników wywierają silną presję na ceny warchlaków. Ceny za warchlaki krajowe i importowane spadają.

Niepewność na rynku tuczników oraz spadki na duńskiej giełdzie warchlaków znalazły odzwierciedlenie w korektach cen za warchlaki krajowe i importowane.

Prognozy dla rynku warchlaków

Jak można się spodziewać nastroje na rynku są złe. Rolnicy są zniechęceni. Coraz częściej słyszy się, że dalszy rozwój sytuacji w tym kierunku, jest najszybszą drogą to znacznego zwiększenia udziału tuczu kontraktowego w krajowej produkcji żywca.

Waldemar Jaśkin wskazując przyczyny obecnej sytuacji na rynku tuczników wymienia import z Niemiec i Hiszpanii oraz wybijanie trzody w Chinach, które zmagają się z ASF. Z kolei na rynek warchlaków będzie wpływała nadpodaż młodych zwierząt w Danii, jak podkreśla nasz rozmówca.

W ciemnych barwach najbliższą przyszłość widzi również przedstawiciel firmy FARMER sp. z o.o.

– Na rynku widać ogromne zmęczenie obecną sytuacją. Trudno cokolwiek przewidzieć. Jesteśmy częścią światowego łańcucha i przez to zdarzenia z drugiego końca świata mogą odbijać się na naszym rynku. Sądzę, że w tym przypadku chodzi o Chiny. Zmiany na ich rynku odbijają się na rynkach światowych, a obecnie w Chinach notowane są spadki cen. To się przekłada na cały świat. Rolnicy wstrzymują się ze sprzedażą, bo w takiej cenie nikt nie chce oddawać zwierząt. Jak nie sprzedają świń to nie wstawiają nowych i automatycznie cena warchlaka będzie spadać. Taka spirala. Coś się dzieje na drugim końcu świata i całą Europę wywraca do góry nogami. Jednak taka sytuacja nie może trwać w nieskończoność, ponieważ nikt nie będzie produkował poniżej kosztów. W jakiś sposób musi się to ułożyć, tylko na razie nie wiadomo w jaki ani ile będzie to trwało. Tak ogromne zmiany w cenach tuczników nie są normalne. Może ten rynek zmierza ku zmianie kształtu, ku innej formie produkcji żywności? Może będzie to całkowita integracja pod jednym szyldem, jak w Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii? Myślę, że kolejne dwa tygodnie nie przyniosą żadnych pozytywnych zmian. Zobaczymy co będzie później – stwierdził przedstawiciel firmy FARMER sp. z o.o.

Ile kosztują warchlaki krajowe (25.06.2021)?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ankietowane punkty oferujące warchlaki z produkcji krajowej, zwierzęta w masie 20 kg kosztują aktualnie średnio 241 zł/szt. netto. Ich ceny maksymalne osiągają 265 zł/szt. netto, zaś minimalne 215 zł/szt. netto.

W przypadku warchlaków ważących 30 kg ceny wynoszą średnio 286 zł/szt. netto. Wahają się one w zakresie od 270 do 310 zł/szt. netto.

Poniżej prezentujemy tabelę przedstawiającą krajowych producentów warchlaków, którzy biorą udział w naszej redakcyjnej sondzie.

warchlaki krajowe 25.06

Jakie ceny za warchlaki importowane (25.06.2021)?

Zgodnie z wynikami naszej redakcyjnej sondy, ważące 30 kg warchlaki importowane z Danii kosztują aktualnie średnio 280 zł/szt. netto. Ceny mieszczą się w przedziale 180 - 326 zł/szt. netto.

Poniżej prezentujemy tabelę przedstawiającą punkty sprzedaży warchlaków importowanych biorące udział w naszej redakcyjnej sondzie.

warchlaki importowane 25.06

Wszystkich zainteresowanych producentów zachęcamy do zgłoszenia swojego punktu sprzedaży! Oferty współpracy prosimy kierować na adres: anna.tobojka@farmer.pl.