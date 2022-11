Eksport wieprzowiny z Brazylii spadł od początku bieżącego roku. W porównaniu z analogicznym okresem sprzedano o 5 proc. mniej wieprzowiny. Słabszy popyt w Chinach powoduje problemy dla brazylijskich eksporterów.

Według aktualnych danych Brazylijskiego Stowarzyszenia Białek Zwierzęcych (ABPA), we wrześniu Brazylia sprzedała na światowym rynku 102 700 ton nieprzetworzonej i przetworzonej wieprzowiny, czyli około 8,5 proc. mniej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Wartość sprzedaży spadła o 4,5 proc. proc. do 244,3 mln dolarów.

Głównym klientem pozostają Chiny

Według ABPA najważniejszym odbiorcą wieprzowiny pozostały Chiny, mimo że kupiły 46 900 ton brazylijskiej wieprzowiny, czyli o około 12,1 proc. mniej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Dostawy do Hongkongu, drugiego najważniejszego odbiorcy, spadły o 48,5 proc. do 8100 ton, podczas gdy Chile zwiększyło wolumen zakupów o 46,2 proc. do 7100 ton. Po rekordowym 2021 roku na początku bieżącego roku eksport brazylijskiej wieprzowiny utknął w martwym punkcie.

Saldo tymczasowe: wielkość eksportu spadła o 5 proc.

Według danych ABPA w ciągu zaledwie dwóch miesięcy pierwszych trzech kwartałów, a konkretnie w styczniu i sierpniu, odnotowano lepsze wyniki sprzedaży niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. W sumie Brazylia od stycznia do września 2022 r. wyeksportowała około 825 000 ton wieprzowiny, czyli o 5 proc. mniej niż w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku. Skumulowane łączne przychody wyniosły 1,85 mld dolarów, co oznacza spadek o 10,2 proc.