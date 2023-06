Duński eksport wieprzowiny pod względem wolumenu spadł w pierwszym kwartale o ponad 11 proc. Niemcy ponownie były największym odbiorcą, przed Polską, która zwiększyła zakupy żywca wieprzowego, podczas gdy Chiny spadły na trzecie miejsce.

Spadek duńskiej produkcji i niechęć międzynarodowych klientów do zakupów spowodowały zauważalny spadek eksportu wieprzowiny w pierwszym kwartale 2023 r.

Spadek eksportu o 11,7 proc.

Według danych Konfederacji Duńskiego Przemysłu Rolno-Spożywczego (L&F) całkowity eksport, w porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 r., w tym towarów przetworzonych i żywca wieprzowego, spadł o 60 380 ton, czyli 11,7 proc., do 454 740 ton. Niemniej jednak eksporterzy byli w stanie więcej zarobić dzięki wzrostowi cen. Wartość eksportu wzrosła o 20,9 proc. do równowartości 1,32 mld euro.

Niemcy ponownie czołowym klientem

Ponad 20 proc. duńskich przychodów z eksportu w pierwszym kwartale 2023 r., czyli 278 mln euro, pochodziła z Niemiec, co czyni je pod względem wartości najważniejszym partnerem handlowym. Pod względem wolumenu większość eksportu trafiła również do Niemiec. Było to 97 310 ton, ale o 11,9 proc. mniej niż w poprzednim roku.

W I kwartale br. Chiny nadal były w czołówce pod względem wpływów z eksportu osiąganych przez Danię. Jednak eksport wieprzowiny w porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 r. spadł tam znacząco o 18,1 proc. do około 70 tys. ton, osiągając wartość przychodów z eksportu wynoszącą 163 mln euro. Wartość eksportu do Polski wzrosła do 221 mln euro, przez co Chiny spadły na trzecie miejsce.

Należy jednak zauważyć, że duński handel wieprzowiną z innymi krajami UE obejmuje również duży eksport żywca wieprzowego, którego brakuje w krajach trzecich, takich jak Chiny. Jeśli wziąć pod uwagę tylko samą sprzedaż wieprzowiny, Chiny wyprzedziły Niemcy z wynikiem 52 430 ton i Wielką Brytanię z wynikiem 38 500 ton z wynikiem 70 000 ton.

Eksport żywca wieprzowego stabilizuje handel zagraniczny

W przeciwieństwie do spadków w wielu innych krajach, sprzedaż Do Wielkiej Brytanii utrzymała się na poziomie I kwartału 2022 roku. Dostawy wieprzowiny z Danii do krajów trzecich w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku spadły o 20,9 proc. do 186,40 ton, Jednak eksport do krajów UE zanotował spadek o tylko 4,0 proc. do 268 320 ton.

Stabilizujący wpływ dla duńskiego handlu miał eksport żywca wieprzowego, którego ilość wzrosła o 13,2 proc. do równowartości 110 290 ton. Najważniejszymi odbiorcami były Niemcy i Polska.