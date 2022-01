Spore zmiany w cennikach za warchlaki

W cennikach za warchlaki krajowe i importowane przeważają podwyżki. Jednak prognozy na najbliższe tygodnie są niepewne.

Zdecydowana większość ankietowanych punktów sprzedaży zdecydowała się na wprowadzenie korekt w cennikach za warchlaki. W przypadku zwierząt z produkcji krajowej wyniosły one od 5 do 20 zł/szt., zaś ceny warchlaków importowanych z Danii wzrosły od 10 do 30 zł/szt.

Prognozy dla rynku warchlaków

– Warchlaków na rynku jest wciąż mało, ale z drugiej strony zapotrzebowanie nie jest zbyt duże i popyt równoważy podaż. Duńczycy co prawda mają apetyt na dalsze podwyżki, ale do tego potrzebne byłby podwyżki na rynku tuczników. Mówi się, że w najbliższą środę na niemieckiej giełdzie mają się pojawić niewielkie podwyżki, jednak po rozmowach z polskimi zakładami mięsnymi tego nie widać. Zakłady wykorzystują spadek kursu euro, dzięki któremu import wychodzi taniej i ściągają świnie i mięso na potęgę. Dopóki import się nie skończy to ceny nie wzrosną znacząco. Aczkolwiek da się słyszeć głosy o braku tucznika na polskim rynku. Obecnie szczególnie poszukiwane stały się zwierzęta ze stref czerwonych. Różnica między białą a czerwoną strefą wynosi ok. 30-40 gorszy – stwierdza Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad. – Branża jest na granicy wyczerpania. Jeden z producentów warchlaków poinformował mnie, że koszt produkcji jednego warchlaka w jego gospodarstwie wynosi obecnie 267 zł netto, zaś średnio warchlaki krajowe sprzedawane są po 190 zł/szt. Podobnie wygląda sytuacja na rynku tuczników. Nawet sprzedaż tuczników ze wstawień w 40-42 tygodniu zeszłego roku, gdy warchlaki były bardzo tanie, daje niewielki zysk, rzędu kilkudziesięciu złotych. Kolejne wstawienia też nie napawają optymizmem, ponieważ przyjdzie wstawić droższe warchlaki i zapłacić więcej za ich wyżywienie. Nie wiem do czego to dąży, pewnie do dalszego spadku pogłowia. Tylko nagłe odbicie cen może to wszystko jeszcze uratować. Sądzę, że na optymistyczne wieści przyjdzie nam jeszcze poczekać. Może z końcem stycznia ceny zaczną wzrastać, ale to zależy o rozwoju sytuacji w Europie. We Włoszech potwierdzone zostało wystąpienie pierwszych przypadków ASF, co może nieco sparaliżować duński eksport warchlaków do Włoch. Duńczycy wysyłają tam sporo warchlaków, więc na rynku może pojawić się ich trochę więcej, ale zobaczymy jak rozwinie się sytuacja – dodał.

Chcesz sprzedać lub kupić warchlaki? Sprawdź oferty w portalu Giełda Rolna!



Po ile warchlaki krajowe (10.01.2022)?

W przypadku warchlaków z krajowej produkcji, około 3/4 ankietowanych punktów sprzedaży zdecydowało się na podniesienie cen (od 5 do 20 zł/szt.).

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy, stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą obecnie średnio 146 zł/szt. netto, tj. o 7 zł/szt. więcej niż przed tygodniem. Ceny minimalnie osiągają 115 zł/szt. netto, zaś maksymalne 170 zł/szt. netto.

Z kolei krajowe warchlaki w masie 30 kg kosztują średnio 196 zł/szt. netto, tj. o 6 zł/szt. więcej niż w poprzednim tygodniu. Ich ceny mieszczą się w zakresie 175 - 210 zł/szt. netto.

ceny warchlaków krajowych z dn. 10.01.2022

Ceny warchlaków importowanych (10.01.2022)?

Wszystkie ankietowane punkty sprzedaży warchlaków importowanych zdecydowały się na podwyżki (od 10 do 30 zł/szt.).

Zwierzęta importowane z Danii wyceniane są obecnie na średnio 194 zł/szt. netto, tj. o 14 zł/szt. więcej niż w zeszłym tygodniu. Ich ceny wahają się w zakresie od 138 do 240 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

ceny warchlaków importowanych z dn. 10.01.2022