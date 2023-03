We miniony wtorek w Ministerswie Rolnictwa doszło do spotkania przedstawicieli Stowarzyszenia Rześników i Wędliniarzy RP z Henrykiem Kowalczykiem Wicepremierem i Ministrem Rolnictwa, Tomaszem Chróstnym - prezesem UOKIK-u i kierownictwem resortu rolnictwa.

Tematem rozmowy były wyzwania które stoją przed branżą mięsną przedstawione w apelu przesłanym przez SRWRP i związki rolnicze do resortu. Stowarzyszenie reprezentowane było przez Dariusza Niebieszczańskiego - przewodniczącego Rady Krajowej, oraz Tomasza Parzybuta - prezesa zarządu. W spotkaniu uczestniczyli także sygnatariusze apelu - Wiktor Szmulweicz - przewodniczący Krajowej Rady Izb Rolniczych, oraz Marek Duszyński - przewodniczący ZZR Samoobrona.

Nieuczciwe praktyki sieci handlowych

Przewodnim tematem spotkania była sprzedaż po cenach dumpingowych mięsa w sklepach wielkopowierzchniowych. Stowarzyszenie złożyło do UOKiK zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa podając m.in. przykład jednego ze sklepów, w którym oferowany był schab w cenie 11,86 zł/kg, podczas gdy zakłady mięsne w hurcie mogły zakupić ten sam element za 19 złotych.

Prezes UOKiK zaznaczył, że zna przedstawiany przez organizację problem i przyjrzy mu się. Zaznaczył jednak, że obecne przepisy pozwalają na stosowanie tego typu promocji. Henryk Kowalczyk zwrócił uwagę na to, że ceny oferowane przez sklepy wielkopowierzchniowe wyraźnie odbiegają od realiów. Dodał również, że popiera tworzenie regionalnych półek sklepowych w supermarketach i jest otwarty na inicjatywy ze strony SRWRP.

Ceny energii

Przedstawiciele Stowarzyszenia poruszyli m.in. temat wysokich cen gazu oraz Funduszu Ochrony Rolnictwa. Premier zaznaczył, że wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie cena gazu wróci do akceptowalnych przez wszystkich norm i nie trzeba będzie tworzyć tzw, tarczy. Uczestnicy wstępnie umówili się na kolejne spotkanie po wpłynięciu do resortu propozycji zmian o których dyskutowano.