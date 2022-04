Zdaniem Bartosza Czarniaka, hodowcy „POLSUS”-a, obecnie obserwowany marazm na rynku tuczników jest chwilowy, a kolejne tygodnie powinny przynieść kontynuację trendu wzrostowego.

Jak czytamy w cotygodniowej analizie Bartosza Czarniaka, z PZHiPTCh „POLSUS”, ostatnie tygodnie przyniosły na europejskich rynkach chwilową stabilizację na rynku trzody chlewnej:

- Czemu chwilową? – Bo nie wierzę, aby cena nie podskoczyła wraz z rosnącym popytem w sezonie grillowym przy ograniczonej podaży tego surowca – czytamy w komentarzu hodowcy.

Jak dodaje, również w Polsce cenniki zasadniczo się nie zmieniły. Skupujący czekają najwidoczniej na ruchy z za Odry i nie chcą się „wyrywać” z podwyżkami pomimo ograniczonej ilości tuczników w Polsce.

Zdaniem Czarniaka, ważnym czynnikiem wpływającym na rynek tucznika, jest sytuacja w Chinach:

- Po kilku latach ogromnych inwestycji i ogromnych zyskach chlewni, które przetrwały tamtejszy ASF, przyszedł czas dużych problemów. Tamtejsza produkcja przynosi co raz większe stary, które wynikają z dużej ilości mięsa na rynku. Dochodzą do tego wysokie koszty produkcji, a na domiar złego , według danych rynkowych spadła konsumpcja wieprzowiny w tym kraju. Czynniki te powodują stosunkowo niskie ceny, a co za tym idzie część producentów ogranicza produkcję świń i zmniejsza stada. Wynika z tego, że w dalszej perspektywie Chiny mogą nieco zwiększyć import wieprzowiny (najwcześniej za pół roku), co przełoży się na stabilność wyższych stawek chociażby w Europie – czytamy w komentarzu hodowcy.

Jego zdaniem należy pamiętać, że pomimo bardzo wysokich kosztów, produkcja Europejska jest jeszcze atrakcyjniejsza cenowo, aniżeli w Państwie Środka. Z drugiej jednak strony dążenie Pekinu do samodzielności w tym zakresie nakłada cła na import wieprzowiny, co ogranicza handel z tym Państwem. Na Chiny należy zatem patrzeć już nie przez pryzmat miejsca handlu produktem europejskim, ale „barometru”, dzięki któremu będzie można przewidywać przyszłe trendy cenowe.