W cennikach za warchlaki krajowe i importowane wciąż dominuje podtrzymywanie cen. Obecny tydzień przyniósł mniej obniżek niż poprzedni. Nasi rozmówcy podkreślają jednak rosnące problemy ze zbytem warchlaków.

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy większość punktów sprzedaży warchlaków z krajowej produkcji oraz niemal wszystkie punkty sprzedaży warchlaków importowanych zdecydowały się na utrzymanie cen z poprzedniego tygodnia.

Prognozy dla rynku warchlaków

Jak podkreślił Jakub Napierała, w ostatnim tygodniu niewiele się zmieniło. Popyt na warchlaki nadal jest bardzo słaby a zboża podrożały, krótko mówiąc sytuacja jest nieciekawa.

– Jedyne co się nieco ożywiło to sprzedaż loszek i knurków hodowlanych, ponieważ ludzie dostali dopłaty do loch i nieco się to ruszyło. Jednak sprzedaży warchlaków obecnie praktycznie nie ma – mówi Napierała.

Na niewielki popyt uwagę zwraca również Bogdan Wiśnicki.

– Popyt jest bardzo słaby. Nie ma gdzie sprzedać prosiąt. Część rolników twierdzi, że powyżej 300 zł nie kupi warchlaka 30 kg, ponieważ na tucznikach nie zarobią później i będą musieli dokładać do interesu a na to się nie godzą. Z drugiej strony koszt wyprodukowania takiego warchlaka w moim gospodarstwie obecnie wynosi ok. 260 zł bez obciążenia kredytami, więc z obecną ceną da się funkcjonować choć nie jest zachwycająca – stwierdza.

Jak podkreśla Rafał Jabłoński, coś w końcu musi się zmienić, ponieważ w przeciwnym razie polska produkcja przestanie istnieć. W ocenie Jabłońskiego zachętę do wstawień warchlaków do tuczu mogłaby stanowić cena tuczników gwarantująca opłacalność produkcji.

– Wszystko będzie zależało od zbioru nowych zbóż - w jakiej cenie będą, jak będą się kształtować koszty, wtedy będzie można określać niezbędną wielkość podwyżek. Obecnie, przy aktualnych cenach warchlaków i kosztach produkcji, do rozmowy o jakiejkolwiek rentowności cena powinna wynosić minimum 8 zł za kilogram żywca – stwierdza Jabłoński.

Zdaniem Łukasza Przytarskiego, najbliższe dwa tygodnie nie przyniosą większych zmian. Jak tłumaczy, warchlaków na rynku jest dość dużo a rolnicy nie są skłoni do wstawień ze względu na wysokie ceny zbóż. W opinii Przytarskiego, cena skupu tuczników gwarantująca zainteresowanie wstawieniami warchlaków do tuczu to ok. 12-14 zł na wbc.

– Tucznik powinien kosztować 12-14 zł na wbc, żeby produkcja była utrzymana i to wcale nie byłaby cena generująca jakieś olbrzymie zyski dla rolnika. Opłacalność produkcji osiągana jest nawet teraz, przy 8,7-9 zł na wbc, ale wychodzi się niewiele powyżej zera, co w przypadku małych i średnicach gospodarstw nie daje szansy na nabranie oddechu i zabezpieczenie przyszłości. Te 12-14 zł zachęcałoby do wstawień i ograniczył rezygnację z produkcji trzody – stwierdza Przytarski.

W ocenie Remigiusza Bilskiego, kierownika regionalnego ds. sprzedaży z PH Konrad, z popytem na przyszły tydzień jest nieco lepiej niż w bieżącym tygodniu. Choć jak zaznacza, wstawiają głównie osoby ze zobowiązaniami, zaś reszta przechodzi na produkcję wyłącznie roślinną. W ocenie Bilskiego, prognozy na najbliższy czas nie są najgorsze.

– Zgodnie z prognozami tucznik jednak zacznie drożeć, ponieważ na rynku brakuje żywca. W 18 tygodniu na niemieckim rynku ma się pojawić pierwsza podwyżka cen tuczników, o ok. 5 eurocentów. Wszyscy spoglądają w niebo zastanawiając się co przyniesie weekend majowy, a że prognozy są nienajgorsze, to popyt na mięso może być większy, co może spowodować podwyżki. Impulsem do podwyżek będzie też deficyt tucznika, ponieważ zaczynają schodzić sztuki z okresu nielicznych wstawień – informuje Bilski. – Wzrosty na rynku tuczników dadzą impuls do podwyżek cen warchlaków, aczkolwiek moim zdaniem nie ma zbyt dużego pola do popisu w tym zakresie, ponieważ przy tak nieprzewidywalnych kosztach żywienia nikt nie zaryzykuje wstawiając bardzo drogie warchlaki. Będziemy poruszać się w zakresie od 320 zł, przy gorszym popycie, do 380 zł, przy lepszym popycie – dodał.

Po ile warchlaki krajowe (22.04.2022)?

W tym tygodniu większość ankietowanych punktów sprzedaży warchlaków z krajowej produkcji ponownie postanowiła utrzymać ceny z poprzedniego tygodnia, zaś na obniżki cen zdecydowało się około 25 proc. ankietowanych punktów.

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy, stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą obecnie średnio 281 zł/szt. netto, tj. o 4 zł/szt. netto mniej niż przed tygodniem. Ich ceny minimalnie osiągają 245 zł/szt. netto, zaś maksymalne 320 zł/szt. netto.

W przypadku krajowych warchlaków w masie 30 kg średnia cena wynosi 340 zł/szt. netto, tj. o 3 zł/szt. mniej niż tydzień temu. Ich ceny mieszczą się w zakresie 320 - 360 zł/szt. netto.

Ceny warchlaków krajowych z dn. 22.04.2022

Ceny warchlaków importowanych (22.04.2022)?

W przypadku warchlaków importowanych niemal wszystkie ankietowane punkty sprzedaży postanowiły utrzymać ceny z zeszłego tygodnia.

Warchlaki importowane z Danii wyceniane są aktualnie na średnio 327 zł/szt. netto, tj. o 5 zł/szt. mniej niż przed tygodniem. Ich ceny wahają się w zakresie od 240 do 392 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

Ceny warchlaków importowanych z dn. 22.04.2022

