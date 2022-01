Stagnacja na rynku warchlaków. Czego spodziewać się w najbliższym czasie?

W tym tygodniu w cennikach za warchlaki krajowe i importowane nie doszło do większych zmian. Zdaniem naszych rozmówców w najbliższym czasie ceny powinny się utrzymywać na stosunkowo stabilnym poziomie.

Zdecydowana większość ankietowanych punktów sprzedaży warchlaków utrzymała stawki z zeszłego tygodnia.

Prognozy dla rynku warchlaków

W opinii naszych rozmówców w najbliższym czasie w cennikach nie powinno dochodzić do zbyt wielu zmian.

– Na razie nie spodziewam się spadków. Myślę, że na pewien czas na rynku zapanuje stagnacja i nic za bardzo nie będzie się ruszać. Póki co nie widać możliwości, żeby te cenny spadły, ani nie ma prognoz wskazujących, że miałyby wzrosnąć. Może pojawią się jakieś niewielkie ruchy, ale do marca powinno być raczej stabilnie – stwierdza jeden z naszych rozmówców.

Stosunkowo podobną opinią podzielił się z nami Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad.

– Osiągnęliśmy już drugie dno. Każdy ma nadzieję, że gorzej już nie będzie, aczkolwiek wszytko jest możliwe. Europa jest przepełniona tucznikiem. W Danii mamy historycznie najniższą cenę tuczników, która najprawdopodobniej jest efektem tuczu warchlaków niesprzedanych do Polski w październiku i listopadzie. Dodatkowo w efekcie koronawirusa i kwarantanny pojawiają się przestoje w ubojniach, ponieważ brakuje ludzi do pracy. Do tego dochodzi napływ taniej wieprzowiny z importu. Ubojów w Polsce jest bardzo mało – mówi Bilski. – Może jestem pesymistą, ale póki co nie spodziewam się żadnej poprawy. Sądzę, że w lutym będzie trwał marazm. Oby nie było gorzej. Zobaczymy co będzie w marcu – dodaje.

Po ile warchlaki krajowe (21.01.2022)?

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy, stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą obecnie średnio 148 zł/szt. netto. Ceny minimalnie osiągają 120 zł/szt. netto, zaś maksymalne 170 zł/szt. netto.

Z kolei krajowe warchlaki w masie 30 kg kosztują średnio 198 zł/szt. netto. Ich ceny mieszczą się w zakresie 175 - 210 zł/szt. netto

ceny warchlaków krajowych z dn. 21.01.2022

Ceny warchlaków importowanych (21.01.2022)?

Zwierzęta importowane z Danii wyceniane są obecnie na średnio 203 zł/szt. netto. Ich ceny wahają się w zakresie od 170 do 230 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

ceny warchlaków importowanych z dn. 21.01.2022