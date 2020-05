Starachowice: Kolejne przypadki COVID w zakładach Animeksu

Narasta problem zakażeń koronawirusem starachowickich zakładach mięsnych należących do spółki Animex Foods. Według informacji portalu Echodnia.eu obecnie chorobę potwierdzono już u 34 pracowników zakładów.

O wystąpieniu przypadku choroby u jednego z pracowników, należących do spółki Animex Foods, zakładów w Starachowicach informowaliśmy już 13 maja:

Jak się okazuje, sytuacja w przetwórni znacząco się pogorszyła. Jak donosi portal Echodnia.eu, do 26 maja wśród załogi zakładów potwierdzono już 34 przypadki infekcji COVID-19. Sytuacja ta może się pogorszyć, wciąż bowiem oczekuje się na wyniki kolejnych testów.

Władze firmy są jednak spokojne o to, co dzieje się wewnątrz zakładu:

- Produkujemy żywność, więc noszenie maseczek, rękawiczek to dla nas norma, którą teraz jeszcze wzmocniliśmy. Pracownik bez takich zabezpieczeń nie jest wpuszczany na teren zakładu. Nasi pracownicy byli nauczeni takich standardów bezpieczeństwa zanim pojawił się koronawirus. To nie Animex jest tu problemem, ale to co się dzieje poza firmą. To koronawirus trafia do nas, a nie odwrotnie. Ostatnie rozluźnienie spowodowane łagodzeniem zakazów sprawia, że ludzie spotykają się i, jak widać w mediach, nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa – powiedział w rozmowie z portalem Echodnia Łukasz Dominiak, rzecznik prasowy Animex Foods.

Obecnie, oprócz 34 zakażonych koronawirusem, na kwarantannie przebywa ponad 350 pracowników zakładu oraz ich rodzin. Łącznie przetwórnia w Starachowicach zatrudnia około 1500 osób.

To nie jedyna tego typu sytuacja, jaką odnotowaliśmy. W ostatnich tygodniach przypadki COVID-19 potwierdzono u pracowników zakładów mięsnych między innymi w Niemczech, Francji, USA czy Australii. Jest to sytuacja o tyle niebezpieczna, że może skutkować czasowym zatrzymaniem produkcji. Nie tylko ogranicza to bezpieczeństwo żywnościowe, lecz może także doprowadzić do kłopotów ze zbytem wyprodukowanych zwierząt, w skrajnych przypadkach zaś do eutanazji świń.