Stawiając na trzodę chlewną możemy uzyskać ok. 5 mld w ciągu 5 lat

Polska mogłaby uzyskać ok. 5 mld zł w perspektywie 5 lat, jeśli postawilibyśmy na rozwój trzody chlewnej - powiedział prezes Związku Polskie Mięso, Witold Choiński podczas spotkania Study Tour 2019, które odbyło się na początku grudnia w Jachrance.

Polska jest obecnie 5. największym importerem mięsa wieprzowego. Pogłowie świń w przeciągu 10 ostatnich lat spadło o 35%, a krajowa produkcja wieprzowiny jest w zasadzie uzależniona od importu prosiąt i warchlaków.

- Na przestrzeni ostatnich 10 lat krajowa produkcja wieprzowiny spadła o 13%. W tym samym okresie import wzrósł prawie czterokrotnie - powiedział prezes Choiński.

W 2007 r. produkcja żywca wieprzowego wynosiła 2,8 mln ton, w 2018 r. zmniejszyła się do 2,4 mln ton. Równocześnie import świń żywych i produktów wieprzowych kształtował się w 2007 r. na poziomie 1,8 mld zł, obecnie wzrósł do 8,3 mld zł, co stanowi 367-procentowy wzrost.

Choiński zauważył, że w podrównaniu do kluczowych producentów wieprzowiny, uzyskanie przewagi kosztowej w naszym kraju utrudnia duże rozdrobnienie gospodarstw. Dla porównania podał dane z innych krajów europejskich. W Niemczech 71% produkcji trzody chlewnej jest wytwarzane w 10 tys. gospodarstw o wielkości 1 tys. sztuk i więcej. Z kolei w Hiszpanii 85% gospodarstw stanowią te, w których udział pogłowia wynosi 1 000 szt. i więcej, a w Danii takie farmy stanowią aż 97%. W Polsce funkcjonuje tylko 1 000 gospodarstw wyspecjalizowanych, odpowiadających za ok. 25% produkcji.

- W 2018 r. import warchlaków do Polski kształtował się na poziomie 2 mld zł, a udział importowanych warchlaków w produkcji trzody wyniósł ponad 31%. Na przestrzeni lat nastąpiła też redukcja pogłowia loch. W ostatnich 15 latach pogłowie to zredukowało się o ponad 50%. Obecnie aż 85% importu prosiąt pochodzi z Danii - powiedział Choiński.

- Żeby wyprodukować to, co dziś importujemy, potrzebowalibyśmy 270 tys. loch do zastąpienia tych warchlaków, które są sprowadzane z innych krajów. UE pokazuje, że obecnie opłacalność produkcji dla fermy hodowlanej jest na poziomie 250-500 loch. Gdyby udało nam się wyprodukować to wszystko w kraju, uzyskalibyśmy ok. 3,5 mld nowych inwestycji w branży, co daje ok. 1,5 tys. nowych miejsc pracy i ponad 2 mld rocznie dodatkowej wartości z produkcji. I co ważne zniwelowalibyśmy ryzyko uzależnienia od dostawców z zagranicy - zauważył Choiński.

Rozwój infrastruktury produkcyjnej, według prezesa, hamowany jest przez długotrwałe i kosztowne procedury administracyjne. Uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód na budowę fermy zajmuje obecnie od 2 do 4 lat. Kolejny problem to koszt uzyskania pozwoleń na realizację inwestycji, które wynoszą obecnie do 90 tys. zł. Dodatkowo tylko ok. 10% wniosków inwestycyjnych rozpatrywanych jest pozytywnie.

Na koniec prezes Choiński podkreślił, że odtworzenie produkcji tuczników i ograniczenie importu wieprzowiny spowodowałby wzrost wartości produkcji o 4,4, mld zł w kolejnych 5 latach.