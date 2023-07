Choć streptokokoza znana jest hodowcom świń od dekad, to choroba ta wciąż jest źródłem dużych strat na fermach trzody chlewnej.

Streptokokoza świń jest chorobą powszechnie występująca na całym świecie. Choć jest dobrze znana już do bardzo dawna (pierwsze doniesienia pochodzą z lat 50. ubiegłego wieku), wciąż powoduje znaczne straty ekonomiczne w produkcji trzody chlewnej, nie oszczędzając zarówno gospodarstw o słabym statusie zdrowotnym, jak i tych, w których wiele ważnych chorób zostało zwalczonych. Zwłaszcza w tych drugich jest często powodem pewnej frustracji przez to, że bardzo trudno jest ją w pełni kontrolować. Wynika to z faktu, że bakteria odpowiedzialna za występowanie streptokokozy u świń Streptococcus suis (S. suis) jest powszechnie spotykana w górnych drogach oddechowych (jama nosowa, migdałki), układzie pokarmowym oraz rozrodczym świń. Mimo naturalnego występowania tych bakterii w organizmie świń tylko niektóre szczepy są groźne i mogą wywoływać zachorowania u trzody chlewnej. Warto również dodać, że omawiana bakteria może być przyczyną rozwoju choroby u ludzi mających bliski kontakt z trzodą chlewną lub produktami pochodzenia wieprzowego. Przypadki zakażeń u ludzi odnotowywano w większości krajów Europy Zachodniej, Ameryce Północnej i Południowej, Afryce, Australii, a przede wszystkim w Azji (90 proc. wszystkich przypadków) (...).