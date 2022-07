Stres cieplny – sezonowy wróg rolników

Temperatura to tylko jeden z czynników wpływających na zaistnienie i intensywność stresu cieplnego, fot. AdobeStock

Jak co roku wraz z nadejściem lata nadchodzi również problem stresu cieplnego. Podpowiadamy, co zrobić, by z jednej strony pomóc zwierzętom przetrwać trudny czas, z drugiej zaś nie narażać się na obniżenie wyników produkcyjnych i straty finansowe.

Zanim jednak powiemy, jak walczyć ze stresem cieplnym, warto wyjaśnić, kiedy w ogóle mówimy o tym zjawisku: – Stres cieplny nie pojawia się przy chwilowym, incydentalnym skoku temperatury. Mówimy o nim wówczas, gdy przynajmniej przez kilka dni temperatura panująca w obiekcie przekracza ok. 26°C – mówił podczas majowego webinarium „Farmera” Paweł Sklorz z Agrifirm Polska. Trzeba jednak pamiętać, że temperatura to tylko jeden z czynników wpływających na zaistnienie i intensywność stresu cieplnego. Dużą rolę odgrywa tu wilgotność powietrza. Jeżeli jest niska – mechanizmy termoregulacyjne zwierząt w pewnym zakresie poradzą sobie z niekorzystną sytuacją. Niestety, w obiektach inwentarskich wilgotność powietrza jest zwykle bardzo wysoka, przez co temperatura odczuwana przez zwierzęta jest wyższa niż w rzeczywistości. Jak stres cieplny wpływa na zwierzęta? Działanie stresu cieplnego należy rozpatrywać wielotorowo. Wpływa on negatywnie zarówno na dobrostan zwierząt, jak i na ich zdrowie, wyniki produkcyjne oraz parametry rozrodu. Zacznijmy od tych ostatnich. – Ze względu na pogorszenie żywotności plemników i jakości oocytów stres cieplny w wyraźny sposób pogarsza skuteczność krycia. W okresie letnim w niektórych stadach spada ona nawet do 75 proc. Na tym jednak nie koniec problemów: stres cieplny, na który narażone są lochy prośne, sprawia, że prosięta charakteryzują się mniejszą masą urodzeniową – wszystko przez to, że wysoka temperatura obniża efektywność pobrania paszy przez lochę. Podobne zjawisko obserwujemy w fazie laktacji – niskie pobranie paszy ogranicza wydzielanie mleka, co odpowiada za niższą masę odsadzeniową prosiąt i wyższą śmiertelność osesków – tłumaczył podczas webinarium Paweł Sklorz. Cały artykuł ukazał się w najnowszym lipcowym numerze miesięcznika Farmer!

