Sytuacja na duńskim rynku trzody chlewnej

Opłacalność produkcji tuczników w Danii rośnie, w związku z tym spada dostępność warchlaków na eksport. Wysokie ceny mogą utrzymać się dłużej niż zakładały grudniowe prognozy, nie wiadomo jednak jak może wpłynąć na rynek pojawienie się ASF w Niemczech.

W czasie tegorocznej edycji konferencji Farmera Nowoczesna Produkcja Zwierzęca – Świnie, która odbyła się 20.02 w Ciechocinku, poruszano tematy związane z optymalizacją kosztów odchowu świń. Nie zabrakło również oceny aktualnego rynku i prognozowania trendów. Rafał Moczkowski, właściciel firmy Europig, wraz z Clausem Damsbo, przedstawicielem duńskiej firmy SPF-Danmark, przedstawili sytuację na duńskim rynku trzody chlewnej.

Europig zajmuje się m.in. importem warchlaków z Danii. Ważnym partnerem firmy Europig jest SPF-Danmark, która zajmuje się sprzedażą warchlaków (ponad 10 mln rocznie) na rynku duńskim i europejskim (głównie Polska, Niemcy, Włochy).

Eksperci przedstawili trendy w duńskiej produkcji zwierzęcej, podkreślając spadek ilości ubijanych tuczników, z 19,5 mln sztuk w 2012 do 18 mln sztuk w 2018 roku, oraz odwrotną tendencją charakteryzującą liczbę wyeksportowanych warchlaków, która wzrosła z 9,2 mln sztuk w 2012 do 14,5 mln sztuk w 2018 r. Wynikało to z niskiej opłacalności produkcji tucznika, jednak w 2019 roku wartości te zaczęły rosnąć dlatego też pojawił się problem z dostępnością warchlaków na eksport.

Prelegenci omówili również grudniową prognozę cen warchlaków dotyczącą rynku niemieckiego Nord-West. Cena szacowana na pierwszy kwartał wynosiła 69 euro za prosię 25 kg, a dzisiaj osiągnęła już poziom 77 euro. Prognozy zapowiadały wzrost cen do drugiego kwartału włącznie, po którym nastąpić ma spadek trwający do końca roku.

– Porównując aktualną sytuację do zeszłorocznej i pamiętając, że nie było spadku cen jesienią i od 3 kwartału 2019 roku cena stale rośnie, nie spodziewamy się w 3 i 4 kwartale bieżącego roku aż takiego załamania rynku jak mówiły prognozy z grudnia – informował Claus Damsbo – powód można określić jednym słowem, Chiny – dodał.

Prelegent z Danii podkreślił spadek liczby loch w związku z wybuchem choroby PRRS (zespół rozrodczo-oddechowy świń) w Danii w zeszłym roku. Część ferm została zakażona przez dostarczenie nasienia ze stacji, w której wystąpiła ta choroba. Prelegent poinformował o silnej zjadliwości i odmienności tego szczepu od znanego amerykańskiego czy duńskiego. Po wystąpieniu choroby w miocie rodzi się 7-8 prosiąt, z których często kolejne 3-4 padają.

Ograniczenie pogłowia loch dotyczy również Niemiec, gdzie od 2005 do 2019 roku spadło ono z 2,5 mln do 1,8 mln, co spowodowało znaczy spadek liczby prosiąt.

W czasie wykładu słuchacze mogli zapoznać się również prognozą cen za warchlaki, które według prelegentów, będą w najbliższym czasie rosły, choć niewiadome jest zachowanie rynku w przypadku wystąpienia ASF w Niemczech. Prelegenci sugerowali sytuację analogiczną do belgijskiej, czyli spadek cen na 3-4 tygodnie, a po nim nastąpienie odbicia. Istotnym pytaniem pozostaje stosunek Chin do regionalizacji stref ASF w Niemczech. Jak stwierdził Claus Damsbo, duński hodowcy nie przewidują zgody w tej kwestii, niemieccy zaś tak.