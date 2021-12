Sytuacja na rynku warchlaków na koniec roku. Czy coś się zmieni?

Ceny warchlaków krajowych i importowanych w tym tygodniu nie uległy większym zmianom. Większość ankietowanych punktów sprzedaży zdecydowała się na utrzymanie cen z poprzedniego tygodnia.

Zgodnie z przewidywaniami naszych rozmówców z poprzedniego tygodnia, ceny warchlaków w tym tygodniu nie uległy znaczącym zmianom.

Prognozy dla rynku warchlaków

Jak podkreślił Łukasz Przytarski, który już w zeszłym tygodniu zapowiadał przynajmniej trzy tygodnie stagnacji, obecnie nie ma perspektyw na podniesienie cen.

– Zobaczymy jak będzie. Dzisiejsze informacje na temat nawozów azotowych nieco namieszały na rynku, więc nie wiem. Czujemy się jak na roller coasterze. Teraz, w święta, każdy będzie chciał tak po ludzku się zresetować, odpocząć i w nowy rok wejść z nową siłą. Tak chcę zrobić, odpuścić tematy branżowe, skupić się na świętach, na rodzinie, a po nowym roku dzień już będzie dłuższy i będzie inna energia do pracy – mówił Przytarski. – Tego właśnie nam trzeba, ponieważ jesteśmy przebodźcowani informacjami do tego stopnia, że już w sumie nie bardzo wiemy co się dzieje. Brakuje elementarnej logiki, wiedza jest spychana na boczny tor i po prostu szaleje to wszystko. W okresie świąt chcę skupić się na tym co najważniejsze. To dobry okres, żeby odpuścić, wyluzować i złapać dystans – dodał.

Utrzymania cen na obecnym poziomie spodziewa się również Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad.

– Zgodnie z przewidywaniami ceny pozostają bez zmian. W Danii nic się nie zmieniło, podobnie jest u nas, ponieważ w zasadzie już wszystko było „rozdane” do końca roku – stwierdził Bilski. – W przyszłym tygodniu giełda powinna również pozostać bez zmian. Ceny tuczników w Niemczech też się utrzymują na poziomie 1,23 euro. Zobaczymy jak rynek tuczników zareaguje na początku roku, ale na razie nie powinno być ani niżej, ani wyżej. Do Trzech Króli nie spodziewamy się zmian – dodał.

Po ile warchlaki krajowe (23.12.2021)?

W przypadku warchlaków z krajowej produkcji, praktycznie wszystkie ankietowane punkty zdecydowały się na utrzymanie cen z poprzedniego tygodnia.

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy, stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą obecnie średnio 135 zł/szt. netto. Ceny minimalnie osiągają 115 zł/szt. netto, zaś maksymalne 145 zł/szt. netto.

Z kolei krajowe warchlaki w masie 30 kg kosztują średnio 188 zł/szt. netto. Ich ceny mieszczą się w zakresie 160 - 200 zł/szt. netto.

ceny warchlaków krajowych z dn. 23.12.2021

Ceny warchlaków importowanych (23.12.2021)?

Przeważająca część ankietowanych punktów sprzedaży warchlaków z Danii zdecydowała się na utrzymanie cen z zeszłego tygodnia.

Zwierzęta importowane z Danii wyceniane są obecnie na średnio 179 zł/szt. netto, tj. o 4 zł/szt. więcej niż w zeszłym tygodniu. Ich ceny wahają się w zakresie od 126 do 215 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

ceny warchlaków importowanych z dn. 23.12.2021