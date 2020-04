Sytuacja producentów warchlaków stabilna

O aktualnej kondycji w branży produkcji warchlaków mówi w rozmowie z naszym portalem Karol Łakomy, prowadzący w województwie wielkopolskim gospodarstwo wyspecjalizowane w produkcji zwierząt do tuczu.

Pandemia COVID-19 odbiła się negatywnie na wielu obszarach produkcji rolnej. W przypadku produkcji zwierzęcej najbardziej ucierpieli rolnicy wyspecjalizowani w chowie bydła mięsnego, niemniej utrudnienia w eksporcie odbiły się również na kondycji branży drobiarskiej i mleczarskiej.

Jak na razie stosunkowo dobrze kryzys znosi sektor produkcji żywca wieprzowego. Po ogłoszeniu pandemii ceny żywca nieco wprawdzie spadły, niemniej nie były to spadki znacząco odbijające się na opłacalności produkcji.A jak w dobie koronawirusa wygląda kondycja producentów warchlaków?

Karol Łakomy z województwa wielkopolskiego prowadzi fermę 300 loch nastawioną właśnie na sprzedaż warchlaków do tuczu. Jak mówi w rozmowie z naszym portalem, jak na razie pandemia nie wpłynęła negatywnie na rynek żywych zwierząt:

- Na dzień dzisiejszy nie odczuwamy większych konsekwencji występowania choroby. W ostatnim czasie obniżyliśmy symbolicznie ceny (obniżki rzędu 10 – 20 złotych), nie wynika to jednak ze spadku zainteresowania właścicieli tuczarni zakupem warchlaków. Nasz kalendarz jest na chwilę obecną zapełniony do końca sierpnia i jak do tej pory nie ma sygnałów żeby ktokolwiek chciał zrezygnować z zamówionej partii warchlaków – tłumaczy Karol Łakomy

Jak dodaje rolnik na korzyść producentów warchlaków przemawia wysoki kurs euro. Sprawia on, że import żywych zwierząt staje się mniej atrakcyjny cenowo niż zakup warchlaków krajowych. Jak dodaje, docierają do niego sygnały, że podaż duńskich warchlaków powoli wraca do normy:

- Słyszę od naszych klientów informację, że kontaktują się z nimi firmy zachęcające ich do zakupu zwierząt importowanych. Wygląda zatem na to, że po okresie kryzysu, dostępność duńskich warchlaków powoli rośnie – mówi rolnik.