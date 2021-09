Tönnies rezygnuje z produkcji trzody chlewnej w Rosji

Tönnies zrezygnowała z planów utworzenia pionowo zintegrowanego zakładu produkcji wieprzowiny w Rosji. Produkcja zostanie przekazana największej tajskiej firmie CP Foods - za 22 miliardy rubli.

Tajska grupa rolnicza Charoen Pokphand Foods (CP Foods) planuje zapłacić 22 miliardy rubli (253 miliony euro) rosyjskiej spółce zależnej Tönnies. Przejęcie powinno nastąpić w styczniu 2022 roku.

Według informacji PigProgress, pod koniec sierpnia CP Foods ogłosiło zamiar zakupu rosyjskiej spółki zależnej APK Don za 22 miliardy rubli.

Biorąc pod uwagę długi APK Don, cena zakupu odpowiada mniej więcej dwóm rocznym zyskom. Tak powiedział rosyjskiej gazecie Wiedomosti partner zarządzający rosyjskiej firmy finansowej Walnut Capital, Artem Motorny.

Dzięki temu firma CP Foods jest gotowa zapłacić dobrą cenę.

Tönnies nie chce już realizować swojego planu rozszerzenia produkcji trzody chlewnej w Rosji.

Sergey Kovalev, dyrektor rosyjskiego stowarzyszenia producentów wieprzowiny (RUPP), powiedział o zmianie strategii i decyzji Tönnies o opuszczeniu Rosji.

CP Foods może stać się jednym z największych producentów wieprzowiny w Rosji

Jak informuje PigProgress, CP Foods jest obecnie dziewiątym, co do wielkości producentem wieprzowiny w Rosji. Odpowiada to udziałowi 2,6 procent w rosyjskiej produkcji wieprzowiny.

Spółka zależna Tönnies APK Don jest obecnie na 11. miejscu z 2,3 procentami. W zeszłym roku sprzedaż netto APK Don wyniosła 10,4 mld rubli (123 mln euro). W porównaniu z 2019 r. firmie udało się zwiększyć sprzedaż o 10 proc.

Kovalev powiedział, że po przejęciu CP Foods będzie w stanie konkurować o miejsce wśród pięciu największych producentów wieprzowiny w Rosji. Największa tajska firma jest w trakcie rozszerzania swojej obecności na rynku rosyjskim.

Rosyjscy inwestorzy są mniej skłonni do podejmowania ryzyka

Walnut Capital zauważył, że nie było wielu rosyjskich inwestorów chętnych do pozyskiwania funduszy podobnych do CP Foods. W końcu rentowność firm rolniczych w Rosji nie jest do końca stabilna.

Wyłączając dług, wartość APK Don wynosi około 8,6 mld rubli (97 mln euro).

Rynek wieprzowiny w samej Rosji jest nasycony, ale dostawy eksportowe mogą prowadzić do dalszego wzrostu. APK Don posiada nowoczesne zaplecze, które prawdopodobnie spowoduje wzrost wartości CP Foods.