Ta locha to rekordzistka – zobaczcie ile ma sutków

To już rekord, choć nieoficjalny, to robi wrażenie. Firma Choice właśnie pochwaliła się swoją lochą, która została wyhodowana w Brazylii. Ta „supermatka” ma 23 funkcjonalne sutki, co oznacza, że nawet duży miot będzie miał szanse odchować się przy swojej matce. Przypomnijmy, że średnia ilość sutków, niezależnie od dostawcy genetyki, to aktualnie 14-15 szt.

Użytkowość lochy oceniana jest przede wszystkim na podstawie plenności gospodarczej, czyli liczby odchowanych prosiąt oraz liczby sutków funkcjonalnych, które są gwarantem jej możliwości wyżywienia miotu.

Wyhodowana w Brazylii locha genetyki Choice z 23 tzw. czynnymi sutkami, ustanowiła właśnie nieoficjalny, branżowy rekord.

Prezes Choice Polska Stanisław Niemyjski podkreśla, że w hodowli firma koncentruje się na holistycznym doskonaleniu genetyki zwierząt, poprawiając cechy nie tylko związane z rozrodem, ale również końcowe wyniki tuczne czy ogólną odporność zdrowotną zwierząt.

Hodowla trzody chlewnej, podobnie jak każda inna branża, musi maksymalizować efektywność produkcji, aby generować zyski. Dlatego tak ważne jest, aby lochy posiadały określone cechy, które dadzą pewność i bezpieczeństwo produkcyjne dla hodowcy.

Locha musi mieć możliwość odchowania swoich prosiąt

Światowe standardy efektywności produkcyjnej rozwijają się w niezwykle szybkim tempie, czego wynikiem są lochy charakteryzujące się wysoką plennością. Jednakże, aby utrzymać rentowność, należy zwrócić uwagę na możliwości samodzielnego wykarmienia wszystkich urodzonych przez lochę prosiąt.

Rekordowa locha Choice CG36, Brazylia. fot. mat. pras.

Jeśli nie będzie miała odpowiedniej liczby sutków lub jej warunki fizyczne i macierzyńskie nie będą dopasowane do plenności, hodowca będzie musiał „dokładać” do dokarmiania prosiąt, co łączy się z dodatkowymi kosztami. Choice jako przykład zrównoważonej genetyki wskazuje tu swoją lochę CG36, jedną z najpopularniejszych loch na polskim rynku. Locha odznacza się wysoką średnią liczby urodzonych prosiąt - 16 sztuk, ale przy >16 sutkach funkcyjnych, jest w stanie spokojnie zaspokoić potrzeby żywieniowe całego miotu.

Locha rekordzistka - z hodowli w Brazylii

Ostatnie dni pokazują jednak, że to nie koniec genetycznych możliwości. Choice Brasil, brazylijski oddział producenta, udostępnił oficjalnie informację o loszce wyhodowanej na jednej z tamtejszych ferm, u której odnotowano aż 23 sutki funkcjonalne! - CG36 od wielu lat wyznacza standardy efektywności produkcyjnej na rynku światowej hodowli - komentuje osiągnięcie Stanisław Niemyjski, prezes zarządu Choice Polska.

- Nie akceptujemy sytuacji, w której locha rodzi więcej prosiąt niż posiada sutków funkcjonalnych. Uważamy, że zrównoważona hodowla powinna gwarantować równowagę pomiędzy tymi cechami. A proces selekcji, choć wolniejszy, będzie bardziej kompleksowy - podsumowuje prezes Choice Polska.

dr Stanisław Niemyjski, prezes Choice Polska

Wielokierunkowe doskonalenie genetyki loch

Firma pracuje również nad zdolnościami adaptacyjnymi loch. Tak, by świnie potrafiły odnaleźć się w różnych warunkach otoczenia, utrzymując wysoką odporność organizmu, a przy tym realizować swój potencjał genetyczny. - Na to kładziemy duży nacisk. Dzisiaj fermy selekcyjne są tak podzielone, że połowa końcowego produktu tzw. kastraty są testowane w fermach konwencjonalnych. Musimy znać ich wyniki. W codziennej produkcji ma to zasadnicze znaczenie, czyli jak te świnie radzą sobie w różnych warunkach bytowych. To nam pozwala dzisiaj ewoluować w hodowli, bo w ten sposób widzimy jak wyglądają poszczególne cechy ekonomiczne. Dlatego oczywiście nadal stawiamy na plenność loch, ale pod warunkiem, że reszta cech za tym nadąża. Podejście holistyczne w dzisiejszej hodowli jest kluczowe dla końcowej opłacalności produkcji w gospodarstwie. Dzisiaj mówimy jasno, takie cechy jak FCR, tempo wzrostu mają duże znaczenie, ale śmiertelność też jest istotna. W związku z tym, oceniamy nie tylko jedną, czy dwie cechy, ale wszystkie. Ważne jest ile zwierząt z cyklu nadaje się do sprzedaży w pierwszym, drugim transporcie, a nawet trzecim, wówczas my pytamy dlaczego był jeszcze trzeci transport i sprawdzamy jak wyglądało wyrównanie zwierząt – tłumaczy Stanisław Niemyjski.

Na koniec dodaje - Produkcja zwierzęca musi mieścić się w pewnych ramach, musimy pamiętać, że produkt końcowy to żywność, którą później jemy. Dlatego nie upraszczamy wszystkiego wyłącznie do kwestii kosztów. Zwracamy uwagę na jakość zwierząt od początku do końca.