Tak tanio jeszcze nie było. Ceny warchlaków importowanych niższe od krajowych

Ceny warchlaków krajowych i importowanych uległy korekcie na minus. Warchlaki krajowe ważące 20 kg można kupić już od 100 zł/szt. netto, z kolei ceny warchlaków importowanych w niektórych przypadkach spadły poniżej poziomu 100 zł/szt. netto.

Wczorajsze spadki cen na duńskiej giełdzie warchlaków przełożyły się na rynek krajowy. W cennikach większości krajowych punktów sprzedaży oraz we wszystkich punktach oferujących warchlaki importowane wprowadzone zostały korekty na minus. Warchlaki krajowe ważące 20 kg można kupić już od 100 zł/szt. netto, zaś zwierzęta ważące 30 kg od 120 zł/szt. netto. Z kolei ceny warchlaków importowanych w niektórych przypadkach spadły poniżej poziomu 100 zł/szt. netto.

Sytuację podsumował jeden z naszych rozmówców - „Nie wiem jak mam wycenić warchlaki. Nie ma zbytu. Może „oddam za darmo” będzie najodpowiedniejsze?”. Odpowiedź ta dobrze obrazuje nastroje na rynku.

Nastroje na rynku warchlaków

Wielu hodowców podkreśla problem ze zbytem zwierząt.

– Tuczarze już nie wstawiają, i nie mówię o małych, ale i dużych gospodarstwach. Teraz schodzą tuczniki ze wstawień w okresie pojawienia się ASF na Grabicy i na Żurominie, gdy wszyscy myśleli, że może jeszcze coś tam braknie, będzie mniej tuczników, i powstawiali. Jednak znowu spadła cena tuczników i znowu dołżą do interesu, trzeci czy czwarty raz, i teraz już po prostu nie wstawiają, więc naprawdę nie wiem co zrobimy z tymi warchlakami – stwierdza inny z naszych rozmówców. – Niektórzy mówią, że za pół roku sytuacja się poprawi, ale za pół roku to już nie będzie hodowców – dodaje.

– Za każdym razem jak myślimy, że gorzej już być nie może to się okazuje, że jednak może. Zainteresowanie warchlakiem jest bardzo mierne. Ludzie są już tak zdegustowani, że nawet warchlak za 130 zł nie robi na nich wrażenia. Do tego dochodzą cały czas rosnące koszty produkcji, malejące ceny tuczników i niemożliwość ich sprzedaży, a prawdopodobnie na następnej niemieckiej giełdzie tuczników ceny ponownie spadną. Wszyscy próbują to przeczekać, ale chyba tym razem bez ofiar się nie obędzie. Mówi się, że pogłowie loch musi spaść o 25-30 proc. i wtedy dopiero będzie szansa na odbudowę cen, ponieważ mamy taki nadmiar wieprzowiny w Europie. Głównie Hiszpania zalewa nas mięsem w cenach dumpingowych. Nie ma widoków na poprawę. Za trzy miesiące, ze względu na małą liczbę wstawień może brakować tuczników na rynku, jednak brak tuczników nie musi oznaczać braku mięsa – zaznacza Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad. – Myślę, że w listopadzie będzie większa chęć do wstawień. Dużo chlewni stoi pustych, ponieważ ludzie nie chcieli mieć tuczników na styczniowe sprzedaże. Jednak sądzę, że jak warchlaki będą aż tak tanie to pewnie producenci, którzy będą dalej chcieli w tym biznesie zostać zdecydują się w końcu na wstawiania. Wtedy być może będzie ożywiony ruch na rynku warchlaków. Z drugiej strony jeżeli cena warchlaków wzrośnie to zainteresowanie warchlakami może ponownie spaść i tak będzie się to koło zamykało. Musimy się uzbroić w cierpliwość i zobaczyć co przyniesie czas – podkreśla.

Po ile warchlaki krajowe (08.10.2021)?

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy, aktualne stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą średnio 118 zł/szt. netto, tj. o 16 zł/szt. netto mniej niż przed tygodniem. Ceny maksymalne osiągają 140 zł/szt. netto, zaś minimalnie spadły już do poziomu 100 zł/szt. netto.

W przypadku warchlaków w masie 30 kg ceny wynoszą średnio 159 zł/szt. netto, czyli o 10 zł/szt. netto mniej niż w poprzednim tygodniu, a ich ceny mieszczą się w zakresie 120 - 200 zł/szt. netto.

ceny warchlaków krajowych z dn. 08.10.2021

Ceny warchlaków importowanych (08.10.2021)?

Z kolei średnia zwierzęta importowane z Danii wyceniane są obecnie na średnio 127 zł/szt. netto, a ich ceny wahają się w zakresie od 94 do 160 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

ceny warchlaków importowanych z dn. 08.10.2021