Terka: Ceny ciągle idą do góry, a żywiec wieprzowy wręcz przeciwnie

Rolnicy poprzez Facebooka mobilizują się nawzajem do wstrzymania sprzedaży świń z gospodarstw w tygodniu, który właśnie się rozpoczął. Pomysł popiera Janusz Terka, przewodniczący powiatowej „Solidarności” RI i izb rolniczych, mówiąc: Zwracam się do hodowców, żeby to sobie wszystko przemyśleli. Jeżeli ktoś może, niech w pierwszym tygodniu lutego wstrzyma się ze sprzedażą. Musimy też pokazać przetwórcom, że problemy u nas są bardzo duże.

Obecna sytuacja na rynku trzody chlewnej jest bardzo zła. Ceny są niskie i nie ma mowy o jakiejkolwiek opłacalności chowu świń - tak w swojej relacji na Fb mówi Janusz Terka przewodniczący powiatowej „Solidarności” RI i izb rolniczych.

Pomysł wstrzymania sprzedaży świń z gospodarstw przez najbliższy tydzień uważa za dobry. Podkreślając jednocześnie, że w zakładach mięsnych ceny skupu tuczników, są poniżej opłacalności, z kolei w sklepach obserwujemy powszechną drożyznę, również w zakresie wyrobów mięsnych.

- Uważam, że jest to dobry pomysł. Zwracam się do hodowców, żeby to sobie wszystko przemyśleli. Jeżeli ktoś może niech w pierwszym tygodniu lutego wstrzyma się ze sprzedażą. Musimy też pokazać przetwórcom, że problemy u nas są bardzo duże. Żeby się zastanowili nad tym, co teraz robią, czyli że obniżają ceny tuczników w skupie. Tych tuczników nie jest wcale tak dużo i jeśliby nie przywozili mięsa skąd się tylko da, to byłoby bardzo mało tej wieprzowiny i nie mieliby z czego robić. To co robią teraz przetwórcy obniżając nam te ceny, tłumacząc się, że taka jest sytuacja na rynku europejskim. Powiedziałbym, że nie do końca to jest dobre tłumaczenie, bo jeśli ktoś pójdzie do sklepu to zobaczy, co się dzieje na półkach sklepowych, czyli drożyznę. Nie ma towaru wieprzowego poniżej 10 zł, chyba, że kości i to tej gorszej jakości. Wszystko kosztuje bardzo dużo. Ceny ciągle idą do góry, a żywiec wieprzowy wręcz przeciwnie. Jeżeli możemy, to wstrzymajmy się z tymi sprzedażami w pierwszym tygodniu lutego. Sądzę, że przyniesie to jakiś spodziewany efekt - mówi Janusz Terka, przewodniczący powiatowej „Solidarności” RI i izb rolniczych.