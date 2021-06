Terka: Nowe strefy ASF będą, ale ich zakres to jedynie domysły

Janusz Terka, hodowca świń ale i przedstawiciel Solidarności RI w powiecie piotrkowskim informuje na temat bieżącej sytuacji w woj. łódzkim po wystąpieniu podejrzenia ogniska ASF w Kruszowie. - Strefy z ograniczeniami na pewno będą, ale dziś to jedynie spekulacje. Apelujemy, by wszyscy hodowcy kontaktowali się z lokalną weterynarią lub samorządami – mówi w rozmowie z redakcją farmer.pl

Janusz Terka po wczorajszych doniesieniach o ognisku ASF w Kruszowie, w gminie Tuszyn podkreśla, że póki co świadectwa zdrowia zwierząt na terenie powiatu piotrkowskiego są wystawiane normalnie, a zakres nowych obszarów ASF, krążący w sieci, to jedynie domysły. – Nie wiemy kto i skąd wie o wyznaczeniu stref zapowietrzonej i zagrożonej. Póki co funkcjonujemy normalnie, nie ma żadnego rozszerzenia stref na powiat piotrkowski – mówi.

I podkreśla, że na te decyzje trzeba jeszcze poczekać, a zamieszanie nie pomaga rolnikom. Na pewno, będzie trzeba znaleźć zakłady mięsne, które odbiorą zwierzęta ze stref, które będą wyznaczone. – Apelujemy do wszystkich, by kontaktowali się z samorządem rolniczym lub lokalną weterynarią – mówi.

W mediach społecznościowych zaczęły krążyć nieoficjalne doniesienia na temat zakresu obszarów: zapowietrzonego i zagrożonego.

Przypominamy, że wszelkie informacje o zasięgu nowych obszarów ASF będzie podawać Inspekcja Weterynaryjna.