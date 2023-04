Jak informuje Gobarto, na przestrzeni pierwszego kwartału 2023 roku liczba stad świń w Polsce skurczyła się o 4,2 proc. • W przeciągu trzech miesięcy pogłowie trzody zmalało o 432 tysięcy sztuk.

Nawet realna poprawa dochodowości produkcji trzody nie powstrzymuje trendu likwidacji pogłowia. Jak informuje Gobarto powołując się na dane ARiMR, liczba zarejestrowanych stad trzody chlewnej w Polsce wyniosła na na dzień 13 kwietnia 53,8 tys. sztuk. oznacza to, że na przestrzeni nieco ponad 3 miesięcy liczba stad świń spadła w Polsce o 2,4 tys. W pierwszym kwartale roku ubywało średnio 24 stada dziennie, co oznacza, że statystycznie co godzinę z mapy kraju znikało jedno stado trzody! Niejakim pocieszeniem jest fakt, że w porównaniu z ostatnim kwartałem ubiegłego roku dynamika spadku liczby stad spadła z 5,2 proc. do wspomnianych 4,2 proc.

Będzie rekord spadku pogłowia?

Jak informuje Gobarto, w 2023 roku możemy pobić zeszłoroczny rekord spadku pogłowia. W minionym roku ubyło w Polsce ponad 1,2 mln sztuk trzody chlewnej. Tymczasem tylko 'w pierwszym kwartale tego roku spadek wyniósł już 432 tysięcy sztuk. Obecnie mamy w Polsce 8,5 mln świń.