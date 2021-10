To nie koniec "sezonu ASF" - mamy kolejne ognisko choroby

Mimo że w kalendarzu mamy już połowę października nie kończy się tegoroczna fala ognisk ASF. Kolejne potwierdzono właśnie na Warmii.

Ognisko ASF potwierdzono w miejscowości Nowy Dwór Bratiański w gminie Nowe Miasto Lubawskie (pow. nowmiejski, woj. warmińsko-mazurskie). Na chwilę obecną nie znamy jeszcze wielkości stada w którym pojawiła się choroba. Wiadomo natomiast, że Inspekcja Weterynaryjna podjęła już działania związane z wygaszeniem wspomnianego ogniska.

To nie pierwsze ognisko ASF świń jakie potwierdzono na tym terenie. W sierpniu w gminie Nowe Miasto Lubawskie potwierdzono już trzy inne ogniska ASF, z czego dwa wystąpiły w stosunkowo dużych stadach - liczyły one blisko 500 i 700 sztuk świń. W całym województwie warmińsko-mazurskim od początku roku potwierdzono już 15 ognisk, z czego najwięcej w powiecie iławskim. W całym kraju potwierdzono w tym roku już 111 ognisk ASF świń, co stanowi wynik najwyższy w historii. W wyniku wystąpienia ASF padło lub zostało ubitych ponad 37 tys. świń.