Jak donosi portal Phys.org. w węgierskich lasach rozpoczną się pierwsze w Unii Europejskiej testy szczepionki chroniącej populację dzików przed wirusem ASF.

Mowa tu o ekperymentalnym preparacie VACDIVA, który powstał w wyniku międzynarodowej współpracy badaczy z Europy, Afryki i Chin. W madryckim laboratorium badawczym przeprowadzono już wstępne badania – utrzymywanej tam populacji dzików podano szczepionkę, a następnie zainfekowano je wirusem afrykańskiego pomoru świń. Badanie to pokazuje, że preparat wykazuje wysoką skuteczność – badane zwierzęta okazały się chronione przeciwko ASF.

Badania terenowe

Teraz przyszła kolej na szerzej zakrojone badania. Planowane jest wyłożenie kawałków przynęty zawierającej szczepionkę w węgierskich lasach. Założeniem badania jest uodpornienie około 300 dzików. Wyniki badań mają posłużyć do opracowania skutecznej kampanii szczepień.

Optymistyczne założenia mówią o tym, że preparat może być dopuszczony do komercyjnego użytku pod koniec 2024 r. lub na początku 2025 roku.

Trudności w opracowaniu szczepionki

Choć wirus ASF znany jest od ponad stu lat, to dotychczasowe próby uzyskania skutecznej szczepionki nie przyniosły spektakularnych efektów. Już w latach sześćdziesiątych w czasie epizootii choroby na półwyspie iberyjskim stosowano preparaty na bazie osłabionego wirusa, jednak wówczas u części zwierząt obserwowano objawy chorobowe.

Działo się tak, ponieważ wirus ASF charakteryzuje się dużą zmiennością i w wyniku replikacji jego zjadliwość może ulec zmianie. Przez pewien czas prace nad opracowaniem szczepionki zostały zarzucone, jednak ostatnia dekada przyniosła na tyle duży postęp w genetyce, że udało się znacznie lepiej poznać i zmodyfikować genom wirusa. W wyniku prac udało się zmienić go na tyle, że z jednej strony nie jest on zjadliwy wobec zwierząt, z drugiej zaś posiada on specyficzne antygeny wywołujące u dzików odpowiedź immunologiczną również na zjadliwe szczepy wirusa.

Czy to będzie przełom?

Gdyby zaplanowane badanie wykazało skuteczność preparatu, byłby to wielki przełom w walce z chorobą. Nawet gdyby Unia Europejska nie dopuściła do wykorzystania preparatu w populacji świń – a tak może się stać w przypadku gdy szczepionka nie będzie miała charakteru różnicującego (nie pozwoli na odróżnienie zwierząt odpornych od zarażonych), to już samo zabezpieczenie populacji dzików przed wirusem będzie wielkim krokiem w stronę opanowania epizootii. Pamiętajmy bowiem, że dziki są dziś głównym wektorem choroby, i odpowiadają za przenoszenie wirusa na kolejne tereny. Skuteczność szczepionki mogłaby być zatem początkiem końca epizootii.