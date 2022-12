Od stycznia do października 2022 r. ubój trzody chlewnej w Niemczech spadł o 9,2 proc.

Nie ma żadnych oznak odwrócenia gwałtownego spadku uboju trzody chlewnej w Niemczech. W październiku wyprodukowano o ponad 10 proc. mniej wieprzowiny niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Najnowsze dane po raz kolejny potwierdzają drastyczny spadek produkcji wieprzowiny w Niemczech w wyniku ograniczenia pogłowia krajowego.

Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) w październiku w lokalnych rzeźniach ubito ok. 3,80 mln świń, było to 445 100 zwierząt, czyli o 10,5 proc. mniej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. We wrześniu minus wyniósł 10,3 proc., a w sierpniu 7,1 proc., co jeszcze bardziej pogłębiło różnicę w porównaniu z ubiegłym rokiem. Produkcja wieprzowiny w październiku 2022 r. wyniosła 363 700 ton, co oznacza spadek o 10,2 proc. w stosunku do października 2021 r.

Produkcja wieprzowiny gwałtownie spadła

Niewiele lepiej wygląda bilans pierwszych dziesięciu miesięcy 2022 roku. Według statystyków, od stycznia do października zabito w Niemczech łącznie 39,13 mln świń; w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku oznacza to minus 3,95 mln zwierząt, czyli 9,2 proc. Produkcja wieprzowiny spadła w tym okresie ze względu na niższą masę ubojową nawet o 9,8 proc. do prawie 3,73 mln ton. Pięć lat temu było to około 830 000 ton, czyli o 22 proc. więcej.

Większe uboje świń z zagranicy

Niektóre ubojnie starają się pokryć rosnący deficyt w dostawach żywca rzeźnego poprzez zwiększenie importu tuczników z zagranicy. Po raz pierwszy od lat od stycznia do października nastąpił nieznaczny wzrost uboju trzody chlewnej z zagranicy, o 2,0 proc. do 996,6 tys. sztuk w porównaniu z poprzednim rokiem. To jednak zdecydowanie za mało, aby zrekompensować spadek ubojów świń z niemieckich chlewni. Według Destatis, liczba świń domowych dostarczanych do rzeźni spadła o 3,97 mln sztuk, czyli o 9,4 proc.