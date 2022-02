Trwa krach na rynku trzody. Kolejny spadek cen tuczników

Ostatnie siedem dni przyniosło kolejny spadek cen tuczników. Obecnie są one najniższe od początku lutego ubiegłego roku.

Spadki obserwowane w ostatnich dniach nie są na szczęście już tak dotkliwe jak we wcześniejszych tygodniach, niemniej jeszcze bardziej pogłębiają dramatyczną sytuację producentów. Jak wynika z naszej cotygodniowej sondy, za półtusze w klasie E (wg wbc) krajowe zakłady płacą obecnie 5,13 zł netto/kg, czyli o 2 grosze mniej niż tydzień temu. Ceny wahają się w zakresie 4,90 - 5,40 zł netto. Żywiec wieprzowy kosztuje obecnie średnio 3,96 zł netto za kilogram, co oznacza, że na przestrzeni siedmiu dni potaniał on o 3 grosze. Ceny żywca wahają się w granicach 3,60 - 4,40 zł netto za kilogram, przy czym w zdecydowanej większości skupów z którymi kontaktuje się nasza redakcja ceny nie przekraczają granicy 4 zł/kg.

Ostatnie obniżki pogłębiają kryzys trawiący od miesięcy branżę produkcji trzody chlewnej. Wydaje się, że tak niskiej opłacalności nie obserwowaliśmy jeszcze nigdy. Wprawdzie nieraz zdarzały się okresy w których ceny tuczników były jeszcze niższe, nigdy jednak nie mieliśmy do czynienia z tak wysokimi kosztami produkcji jak obecnie.